Golden Globes: smokings et tenues d’après-soirée

Chacun des looks de la soirée des Golden Globes ayant été analysé, c’est maintenant au tour de ceux des after-party d’être mis en lumière. Alors que la déception des robes qui ne seyaient pas bien s’est tout de même poursuivie chez certaines starlettes, le ton était quand même plus à la fête avec des modèles en volume et en mouvement du côté des silhouettes réussis. Voici un survol des looks dignes de mention autant chez les femmes que chez les hommes, ainsi que certains faux pas de cette soirée glamour.

Elles ont troqué les robes longues pour des créations courtes, colorées et festives. Gemma Chan s’est glissée dans une robe de satin rose Barbie ornée de quatre boucles de cristal, alors que Kiki Layne, Rowan Blanchard et Storm Reid ont suivi le courant des volants proposé chez Valentino, Marc Jacobs et Ermanno Scervino.

Le brun est l'une des teintes incontournables de la saison, mais son passage sur le tapis rouge n'est pas toujours réussi. Sterling K. Brown a bien fait en optant pour un tuxedo de velours marron de Brunello Cucinelli. Par contre, la chemise caramel et le nœud papillon noir ne rehaussent aucunement le smoking Prada de Sam Rockwell.

De par leur élégance de grand soir, ces deux créations noires auraient pu se prêter parfaitement aux Golden Globes, mais Michelle Monaghan et Cailee Spaeny ont tout de même joué la carte de la sobriété à l’après-soirée, vêtues respectivement de tenues signées par Alex Perry et par Miu Miu.

En personnalisant son complet de velours Ralph Lauren Purple Label d'une broche Swarovski, Stephan James a rejoint les acteurs ayant choisi des looks chics et ostentatoires. Vêtus de tuxedos dépareillés Ben Whishaw, en Alexander McQueen, Darren Criss, en Dior Homme, et Dave Franco, en Saint Laurent, étaient parmi les plus beaux des Golden Globes.

Les robes « inacceptables »

Il est toujours surprenant de voir des robes de confection douteuse, qui n'ont pas été bien ajustées ou qui n'ont pas été sélectionnées dans une approche 360 (belle de tous les angles) être proposées aux stars. Que dire de la création Iris Serban qui déforme la silhouette de Malin Akerman, le corsage de la robe Paolo Sebastian qui ne convient pas à la poitrine de Heidi Klum ou encore la tenue de velours dévoré Nedo d'Anne Winters ? ­ Clin d'œil à Judy Garland ? En se glissant dans cette création bleu lavande de Valentino, Lady Gaga a-t-elle voulu faire un clin d'œil à Judy Garland, qui portait un modèle similaire du couturier Jean Louis dans le second remake de A Star is Born, en 1954 ?