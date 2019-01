Les Remparts hantés par leur ancien gardien à Drummondville

DRUMMONDVILLE | Les gardiens étaient en forme, dimanche après-midi, au Centre Marcel-Dionne. Dans un duel de gardiens lors duquel les deux Anthony — Morrone du côté des Voltigeurs de Drummondville, et Pagliarulo pour les Remparts de Québec — ont été étincelants, les Voltigeurs ont remporté une victoire de 3-2 en tirs de barrage.

Les deux hommes masqués ont multiplié les prouesses devant leur filet respectif dans un match qui a donné droit à tout un spectacle, particulièrement à partir de la troisième période.

Contre son ancienne formation, Morrone a terminé la rencontre avec 29 arrêts pour obtenir la première étoile du match, tandis que Pagliarulo, de son côté, a stoppé 34 des 36 rondelles dirigées vers lui.

«Les deux gardiens ont été l’histoire du match. Il y a une raison qui explique pourquoi on est allés en fusillade, et c’est à cause de ces deux gardiens-là. Ils ont donné des arrêts clés au bon moment à leur équipe, et tout le mérite leur revient. Ils ont donné un bon spectacle», a reconnu le pilote des Voltigeurs, Steve Hartley.

Insatisfait de sa sortie, mercredi dernier, contre les Olympiques, Pagliarulo avait pris une partie du blâme pour la défaite. Dimanche, il a fait amende honorable.

«En tant que gardien, tu veux toujours rebondir. Le dernier match ne passera pas à l’histoire et je voulais rebondir aujourd’hui. C’était important pour moi de bien faire.»

Match serré

Les Remparts n’ont jamais pris les devants dans le match, mais ils ont répliqué à chaque attaque des Voltigeurs. Étienne Verrette a créé l’égalité un peu plus d’une minute après le premier but du match, inscrit par Xavier Simoneau en fin de première période. Puis, Pier-Olivier Lacombe a répondu au but de Gregor MacLeod en troisième avec son neuvième but de la saison, un peu moins de deux minutes plus tard.

Au final, Gregory Krutzer a fait la différence lors de la cinquième vague des tirs de barrage, une séance lors de laquelle Philipp Kurashev n’a pas été utilisé. «Je pense qu’il a vécu une expérience difficile au Championnat mondial junior, et il n’était pas prêt à y aller aujourd’hui, c’est tout», a mentionné Patrick Roy, sans vouloir en dire plus. Rappelons que Kurashev a raté un tir de pénalité contre les Russes dans la fameuse séquence lors de laquelle deux joueurs suisses s’étaient vu décerner un lancer de punition sur le même jeu.

En bref

Les Remparts ont mis le cap pour Gatineau après le match de dimanche, puisqu’ils sont contraints de compléter les 21 min 54 s restantes à la partie qui avait été reportée, le 4 novembre dernier, en raison d’une panne d’électricité. Québec entamera ce match écourté avec une avance de 2-1... Acquis de Gatineau lors de la période des Fêtes, Pier-Olivier Lacombe complétera donc le match avec les Remparts alors qu’il l’avait entamé, le 4 novembre, dans l’uniforme des Olympiques.

2 F 3 Première période Aucun but. Punitions: Aucune punition. Deuxième période 1-Dru : Xavier Simoneau (14) (Anglehart, Guay) 18:10 2-Qué : Etienne Verrette (2) (Kutkevicius) 19:12 Punitions: Anglehart (Dru) 9:58, Duquette (Dru) 19:33, Veleno (Dru) (inc.) 19:33. Troisième période 3-Dru : Gregor MacLeod (23) (Skubel, Veleno) 15:56 4-Qué : Pier-Olivier Lacombe (9) (Sans aide) 17:31 Punitions: Anglehart (Dru) 9:58, Duquette (Dru) 19:33, Veleno (Dru) (inc.) 19:33. Prolongation Aucun but. Punitions: Aucune punition. Fusillade Drummondv. gagne par 2-1. Québec (1) : Sergeev (raté), St-Laurent (raté), Grouchy (but), Kutkevicius (raté), Montreuil (raté). Drummondv. (2): MacLeod (but), Mercer (raté), Guay (raté), Simoneau (raté), Kreutzer (but). Tirs au but Québec 9 - 5 - 14 - 3 - 31 Drummondv. 11 - 10 - 13 - 2 - 36 Gardiens: Qué : Carmine-Anthony Pagliarulo (PF, 8-3-0), Dru : Anthony Morrone (G, 8-8-1) Avantages numériques: Qué: 0 en 3, Dru: 0 en 0 Arbitres: Jonathan Alarie, Nicolas Dutil Juges de lignes: Maxime Chaput, Félix Sigouin ASSISTANCE: 2 948

Blessé à l’épaule au Championnat mondial junior : Maxime Comtois prend du mieux

Tenu à l’écart du jeu depuis la fin du Championnat mondial de hockey junior en raison d’une blessure à une épaule qu’il s’est infligée durant le tournoi, Maxime Comtois se rapproche d’un retour au jeu.

Toujours à Anaheim, où il patine avec l’organisation des Ducks en plus de recevoir les traitements nécessaires à sa récupération, le capitaine du Canada lors du Mondial junior pourrait enfiler l’uniforme des Voltigeurs d’ici une semaine ou deux, selon l’entraîneur de l’équipe, Steve Hartley.

«Il progresse bien et patine à Anaheim depuis quelques jours. Il a déjà pratiqué sans contact, et la prochaine étape sera de le faire avec [contact]. Je pense que, d’ici une à deux semaines, on va le revoir en uniforme.»

Regarder vers l’avant

La poussière est quelque peu retombée depuis la fin tumultueuse d’Équipe Canada junior et l’épisode désolant de cyberintimidation dont a été victime Comtois. Pour Hartley, il s’agit d’une histoire du passé, et il n’a pas l’intention de s’étendre sur le sujet avec son joueur vedette lors de son retour.

«Ç’a fait beaucoup jaser, mais on parle de quelques commentaires négatifs parmi des milliers de messages de soutien. Maxime est un individu fier et il a tout donné ce qu’il avait à donner. Il a été un très bon représentant de notre organisation au Championnat mondial, tout comme Joe [Veleno]. Je suis fier de ce qu’ils ont donné. Maintenant, on veut se concentrer sur le dernier droit de la saison, afin de continuer notre progression pour arriver en séries fin prêts.»

Dans le vestiaire des Voltigeurs, on a très hâte au retour du grand no 44. D’ailleurs, les joueurs des Voltigeurs n’ont pas voulu inonder leur coéquipier de messages de soutien, lors de la tourmente.

«On lui a donné de l’espace et du temps, a expliqué l’attaquant Gregor MacLeod. C’était difficile pour lui. Max est un bon gars et un joueur qui fait passer l’équipe en premier. On est chanceux savoir qu’on va le ravoir bientôt, et j’ai hâte de le revoir.»