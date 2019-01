Hockey féminin : les jeunes Canadiennes championnes du monde

Les Canadiennes ont décroché la médaille d’or au Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans en défaisant les Américaines par la marque de 3 à 2 en prolongation, dimanche à Obihiro au Japon.

Dans les premières secondes de la période supplémentaire, les États-Unis ont écopé d’une pénalité, et les Canadiennes ont profité de cette chance. Maddi Wheeler a récupéré son propre retour et a inscrit le but vainqueur pour offrir l’or au Canada pour la première fois depuis 2014.

Wheeler a également mis fin au règne des Américaines, qui avaient remporté le tournoi au cours des quatre années précédentes.

«Dans un match pour la médaille d’or, tu dois tout faire pour obtenir des buts, a expliqué Wheeler au site du tournoi après la partie. Même si je ne marquais pas, je savais qu’en fonçant au filet j’allais créer une occasion. C’est ce qui est arrivé.»

Danielle Serdachny et Anne Cherkowski ont aussi trouvé le fond du filet pour les championnes.

La réplique américaine est venue des bâtons de Makenna Webster et d’Abbey Murphy.

La Finlande a pour sa part gagné le match de la médaille de bronze au compte de 3 à 0 contre la Russie.