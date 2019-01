Igloofest: la musique pour braver l’hiver

Pour un 13e hiver consécutif, Igloofest est de retour dans le Vieux-Port de Montréal. S’autoproclamant « le festival de musique le plus froid au monde », l’événement de musique électronique recevra cette année des artistes comme Diplo, RL Grime, Four Tet et Maceo Plex.

Quand le festival Igloofest a vu le jour, en 2007, il se passait très peu de choses au mois de janvier à Montréal. « Il n’y avait pratiquement rien ! se souvient le cofondateur de l’événement, Nicolas Cournoyer. On avait décidé de créer le festival entre autres pour que les gens arrêtent de chialer contre l’hiver (rires). »

Douze ans plus tard, l’événement est un incontournable de début d’année et son rayonnement s’étend à l’étranger. « Notre pourcentage de touristes augmente d’année en année, indique Nicolas Cournoyer. Cette année, nous aurons un groupe de 90 personnes de France qui débarqueront, ainsi que des groupes de Denver et de la Belgique. Nous allons nous concentrer sur le développement international. »

Alors qu’il y a deux ans, Igloofest s’était déroulé sur six week-ends, en raison du 375e de Montréal, les organisateurs ont décidé de ramener le festival sur trois fins de semaine. « Avec six week-ends de programmation, les gens avaient perdu l’urgence de venir, mentionne Nicolas Cournoyer. C’était aussi compliqué pour les employés, avec les aléas de la météo. »

Incontournables

Pour les prochaines années, le défi de l’équipe derrière Igloofest sera justement de travailler avec les écarts de température, qui sont de plus en plus présents. « Quand j’étais jeune, je ne me demandais pas quel temps il ferait en janvier, dit le cofondateur. Mais maintenant, il peut pleuvoir, comme faire -40 degrés ! Ce n’est pas facile, mais nous avons quand même été chanceux, les dernières années. C’est sûr que l’idéal, c’est une température de -5 avec une petite neige. »

Quand on lui demande de nommer les concerts incontournables cette année, Nicolas Cournoyer cite Diplo (18 janvier, 23 h), Four Tet (19 janvier, 22 h 30), RL Grime (31 janvier, 21 h 30), Chris Liebing (22 h 30) et Maceo Plex (2 février, 21 h 30).

► La 13e édition d’Igloofest se tiendra sur trois week-ends, du 17 janvier au 2 février, au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Une journée portes ouvertes familiale aura aussi lieu sur le site principal, le samedi 26 janvier, de 14 h à 19 h. L’entrée sera gratuite pour l’occasion. igloofest.ca.