Ils ont séduit Apple et Amazon

Photo Courtoisie Les responsables de TechMed 3D n’ont pas été déçus de leur première présence au CES de Las Vegas, qui leur a permis d’échanger avec des représentants de firmes importantes, notamment Apple et Amazon. Sur la photo, Mathieu Lalumiere, vice-président des opérations, fait la démonstration de l’application 3D Fit Me, qui permet de modéliser et de mesurer le corps humain.