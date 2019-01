La FTQ en lune de miel avec la Coalition avenir Québec

Le président de la FTQ affirme que les relations entre la centrale syndicale et la Coalition avenir Québec sont meilleures qu’elles ne l’étaient avec les libéraux.

Même si une lune de miel entre une centrale syndicale et un parti politique de droite peut sembler improbable, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, dit avoir trouvé une oreille auprès du premier ministre François Legault, élu en octobre.

«Ce gouvernement-là se met en place. Mais, à date, on a une écoute, contrairement à ce qu’on pouvait penser. On pensait qu’on partirait en bataille demain matin. Mais à date, on a une bonne réception de la part du gouvernement. Le gouvernement veut nous parler», a dit Daniel Boyer, dimanche matin, lors d’une conférence de presse sur les priorités de la FTQ pour 2019.

La FTQ a rencontré le premier ministre François Legault et de nombreux ministres à quelques reprises.

«On ne sent pas que le gouvernement va décider qu’il va “caller la shot” et nous mettre devant le fait accompli, au contraire. [...] Avec les libéraux, il y avait moins de discussions, ils étaient moins ouverts au dialogue social. Ils prenaient leurs décisions et nous mettaient devant le fait accompli», a ajouté le secrétaire général de la centrale, Serge Cadieux.

La FTQ représente 600 000 membres au Québec.