La routine santé de Sylvie Bernier

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Pour la médaillée olympique en plongeon Sylvie Bernier, l’activité physique est devenue un véritable « mode de vie ». Par choix, elle a d’ailleurs vendu sa voiture l’an dernier, pour privilégier le « transport actif ».

« J’essaie d’être un cordonnier bien chaussé, alors j’ai intégré l’activité physique dans mon quotidien. Je privilégie donc les transports comme le métro, où j’en profite pour monter les escaliers en courant, le bixi ou la marche, par exemple. Il faut le considérer comme une activité physique », dit celle qui préside la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif et de saine alimentation.

De plus, Sylvie Bernier pratique régulièrement le yoga, à raison de deux fois par semaine. Grande amatrice de plein air, elle adapte aussi ses activités physiques selon les saisons.

« L’été, c’est le vélo, la natation et le jardinage, que je considère comme une activité. En hiver, mon sport de prédilection, c’est le ski de fond. Et à longueur d’année, je pratique la marche en forêt ou en montagne », énumère celle qui a été la première Canadienne à être élue au Temple de la renommée des sports aquatiques au niveau international.

Photo courtoisie

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Aujourd’hui âgée de 54 ans, l’ancienne athlète olympique affirme ne plus utiliser les mots « objectif, performance et compétition ».

« Pour moi, ça n’existe plus. Je pourrais dire que mon objectif aujourd’hui, c’est le plaisir, le plaisir de bouger en famille, de faire découvrir mes passions aux gens que j’aime », indique la mère de famille originaire de Sainte-Foy.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Comme tout le monde, Sylvie Bernier admet avoir ses journées moins propices à l’entraînement. Pour se motiver à enfiler ses espadrilles, elle dit se concentrer sur les bienfaits que lui procure l’activité, une fois celle-ci terminée.

« Il faut se dire que 90 % du travail, c’est de se décider à y aller. C’est la portion qui demande le plus gros effort. Mais, après, c’est terminé et c’est juste du bonheur ! » lance celle qui est très impliquée à faire la promotion d’un mode de vie physiquement actif au Québec.

Quels sont tes trucs pour bien t’alimenter ?

Simples, naturels et « près de la terre » sont ses trois critères en alimentation. « Je me tiens le plus loin possible des produits transformés. Mon alimentation est très simple et je mise beaucoup sur la diète méditerranéenne, soit avec des huiles d’olive, des poissons, des légumes et des légumineuses », indique-t-elle, précisant qu’elle privilégie aussi des recettes « simples et rapides ».

Photo Adobe stock

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Ayant toujours un pied-à-terre à Sainte-Anne de Beaupré, Sylvie Bernier se rend régulièrement au mont Sainte-Anne pour satisfaire ses envies de plein air. « C’est mon terrain de jeux, et ce, pendant les quatre saisons », dit-elle.

Photo courtoisie

Quelle est ton activité physique préférée ?

La marche en montagne et le ski de fond. « Tout ce qui est relié à la forêt », dit-elle.