La survie économique d’Air Saguenay en péril

Le démantèlement des camps de chasse nordiques promis par le gouvernement Couillard pour compenser la fin de la chasse aux caribous ne s’est toujours pas concrétisé, ce qui met en danger la survie économique d’Air Saguenay.

L’ancien gouvernement libéral a pourtant annoncé en janvier dernier un plan de transition de 16 millions $ sur cinq ans pour aider les entreprises touchées par la fin de cette chasse spécialisée, qui attirait des milliers de touristes fortunés. L’essentiel de ces sommes devait financer le démantèlement de près de 200 camps qui les accueillaient dans le Grand Nord du Québec.

Pour Air Saguenay, qui offre des vols nolisés dans ces territoires éloignés ainsi que des services de ravitaillement aux pilotes indépendants, il s’agissait d’une aide temporaire pour se sortir la tête hors de l’eau. Mais c’était sans compter les retards attribuables, selon l’entreprise, à de trop nombreuses réunions.

« Ce que je trouve aberrant, c’est que Air Saguenay possède plusieurs camps, et on a l’intention de les démanteler, mais on ne peut pas. Il faut attendre que le comité directeur prenne une décision », indique Jean Tremblay, le gestionnaire des opérations de la compagnie.

« Tout ce qu’on a fait, c’est sortir de l’équipement et faire de l’inventaire », ajoute-t-il. Il met en garde l’inaction du gouvernement, qui « met en péril le service aérien au Québec ». La fermeture des bases d’Air Saguenay rendra impossible l’accès au territoire nordique pour les petits appareils, par exemple.

Vente d’appareils

Air Saguenay prévoyait ainsi un budget de près de 800 000 $ en démantèlement pour 2018, un scénario qui a été élaboré avec l’aide du ministère de l’Économie. La somme réellement consacrée a plutôt été de 35 000 $.

Pour rester à flot, Air Saguenay a dû vendre des appareils. « On est à la croisée des chemins. On ne pourra pas continuer longtemps à opérer en perdant autant d’argent. Ça va être difficile de démanteler si on n’est plus là », dit-il.

Il lance maintenant un appel au nouveau gouvernement caquiste. « On a besoin de garanties. Est-ce que l’annonce du gouvernement libéral tient toujours ? », se demande-t-il. Au moment d’écrire ces lignes, le ministre de la Faune n’avait pas répondu aux questions du Journal.