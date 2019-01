La réfection de l’avenue Maguire reportée par la Ville

Annoncée pour 2019, la transformation de l’avenue Maguire en « rue conviviale » sera finalement repoussée d’au moins un an, peut-être même deux.

La Société de développement commercial (SDC) du secteur, qui est en pourparlers avec la Ville de Québec, a confirmé au Journal le report de la cure de rajeunissement annoncée en grande pompe par le maire Régis Labeaume en avril 2017.

Ce dernier avait alors dévoilé des esquisses préliminaires sur lesquelles on pouvait apercevoir du pavé dans la rue, des trottoirs beaucoup plus larges, des supports à vélos, des bancs publics et des arbres en quantité importante en bordure de rue. Les coûts du réaménagement de la rue n’ont jamais été dévoilés.

« La Ville nous parle maintenant de 2021... Moi, j’aimerais ça que ça soit avant, mais il n’y a rien de confirmé encore. Le projet s’en vient. Ce n’était pas une promesse en l’air. Il s’agit de déterminer si c’est en 2020 ou en 2021 », a confié le président de la SDC Maguire, Camil Lacroix, en entrevue.

« Le projet est reporté, mais c’est toujours dans les cartons », a assuré la porte-parole de la Ville de Québec, Wendy Whittom. Cette dernière n’a cependant pas été en mesure de donner un échéancier.

La tour d’Immostar en priorité

« Immostar va construire sa tour sur Maguire et ce n’est pas souhaitable qu’il y ait deux chantiers majeurs sur la même artère », a fait valoir Mme Whittom pour justifier le report des travaux de réfection de l’artère commerciale à Sillery.

Le président de la SDC comprend les motifs de la Ville et ne s’offusque pas que le projet soit retardé si cela a pour effet d’atténuer les irritants pour les commerçants du coin, déjà éprouvés dans les dernières années avec l’installation de parcomètres.

« C’est juste logique qu’on ne construise pas en même temps. Ça aurait pu être trop encombrant et ça aurait pu nous nuire. On veut qu’Immostar fasse leur projet, puis que nous, on fasse le nôtre. Est-ce qu’on est capable d’amalgamer la fin des travaux d’Immostar avec le début des travaux sur l’avenue Maguire ? Ça serait une bonne chose », suggère M. Lacroix.

Immostar a ciblé le début du mois de février pour amorcer la construction du complexe de 33 condos de luxe sur le terrain du stationnement voisin de la bibliothèque Charles-H.-Blais.

Ce projet de 25 M$, en collaboration avec Ogesco, prévoit aussi l’aménagement de 200 cases souterraines de stationnement – afin de compenser la perte des 94 cases en surface – et de nouveaux espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

D’autres fermetures en 2019 ?

Après les fermetures du Café Krieghoff et de L’instemps Gourmand en 2018, le président de la SDC se dit optimiste pour 2019.

« Je ne peux pas vous dire que ça va très bien pour tout le monde, mais c’est comme partout ailleurs. Il y a des fermetures puis il y a des ouvertures aussi. Ça tourne et c’est juste la vie normale. Il y a de belles choses qui s’en viennent pour 2019, mais je ne peux pas en parler pour l’instant. »