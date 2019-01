L’art de saturer

Et vous, ça se passe comment dans votre intérieur ? Celui de votre maison, je veux dire...

On parle beaucoup de la vie au foyer dans les médias. Ce n’est pas d’hier que sœur Angèle, puis Ricardo et Marilou nous enseignent comment remplir notre maison de bonnes odeurs réconfortantes de cuisine.

Là, ça va plus loin. Le phénomène de l’heure sur Netflix, c’est la Japonaise Marie Kondo, une essayiste qui élève le rangement intérieur au rang d’art de vivre. Dans son émission, elle débarque chez des gens embourbés, leur montre à plier leurs vêtements selon des principes d’origami pour qu’ils prennent moins de place et invite à se départir de tous les objets qui ne provoquent pas un éclat de bonheur quand on les prend dans nos mains. Il paraît que ça fait un bien énorme.

Je vous dis, juste de regarder la bande-annonce, j’étais déjà épuisé !

Recherche de l’équilibre

Dans la catégorie des arts de vivre plus reposants, il y a le fameux concept du hygge, très populaire au Danemark et en Norvège. Imaginez-vous le chalet scandinave le plus typique, des gros pulls en laine, des couvertures chaudes et un bon chocolat chaud. C’est la quête du confort le plus absolu pour atteindre la paix d’esprit.

Les Suédois sont plus conformes à leur rigueur protestante, toutefois. Chez eux, c’est le lagom, la recherche de l’équilibre en essayant de ne pas trop posséder, sans rien manquer. De ne pas trop manger, sans avoir faim. Tout ce qu’il y a de plus plate, quoi.

Si vous cherchez un mode de vie plus amusant, certains se laisseront séduire par la Finlande, où l’on pratique plutôt le kalsarikänni, qui se traduirait en québécois par « boire seul à la maison en bobette ». Il paraît que pour atteindre la zénitude, y a que ça !

À la fin, on finit par saturer devant tous ces concepts. Le meilleur art de vivre, c’est peut-être celui-là qui ne nécessite pas l’achat d’un paquet de bouquins pour être pratiqué.