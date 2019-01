«Le Québec est devenu ma 2e maison» – Oscar Rivas

En raison de ses blessures récurrentes depuis le début de sa carrière, le poids lourd Oscar Rivas n’a pas toujours eu la visibilité nécessaire pour devenir l’un des favoris des amateurs québécois. Vendredi soir, à Verona dans l’État de New York, le Montréalais d’origine colombienne aura la chance d’attirer les projecteurs sur lui contre l’Américain Bryant Jennings.

Après une carrière bien remplie chez les amateurs, dont une participation aux Jeux de Pékin, Rivas décide d’accepter une offre déposée par celui qui allait devenir son entraîneur, Marc Ramsay, et le responsable du recrutement chez GYM, Bernard Barré. Il s’amène à Montréal en compagnie de son ami Eleider Alvarez en 2009.

Âgé de 22 ans seulement, il quitte son pays natal pour lancer sa carrière professionnelle dans une ville et un pays qu’il ne connaît pas. Le colosse de 6 pieds et 240 lb (25-0, 17 K.-O.) ne le savait pas à ce moment, mais il aurait un choc de culture dont il se souviendrait toute sa vie.

« Moi et Eleider sommes arrivés au printemps, a raconté Oscar Rivas lors d’une généreuse entrevue avec Le Journal de Montréal. Je n’avais jamais vu de la neige de ma vie parce qu’en Colombie, il n’y en a pas. La première fois où j’ai pu en voir, c’était malade.

« Au début, je trouvais cela difficile de marcher dans la neige avec le froid. Dans la ville la plus froide en Colombie, il fait 15 degrés, alors ce fut un gros choc. Toutefois, je me suis habitué à ces périodes au fil de mes années ici. »

Il a été marqué de façon positive par l’hospitalité des Québécois.

« Les gens ont toujours été très gentils avec moi et Eleider, a-t-il ajouté. On s’est sentis comme de la famille très rapidement. En peu de temps, le Québec est devenu ma deuxième maison. »

Afin de pouvoir communiquer avec les gens dans son quotidien, il a rapidement appris le français en allant dans des clubs et des discothèques avant de rencontrer sa première copine. Aujourd’hui, il parle la langue de Molière de façon fluente, mais avec un accent espagnol.

Un amateur de poutine

Photo Martin Alarie

Les poids lourds, comme Rivas, n’ont pas à mesurer tout ce qu’ils mangent pendant leur camp d’entraînement. Ils n’ont pas de limite de poids à respecter lors de leur pesée.

Par contre, le protégé de GYM fait attention à tout ce qu’il ingère pendant la préparation de ses combats. Toutefois, lorsqu’il est entre deux duels, il ne dit jamais non... à une poutine !

« Comme tous les poids lourds, j’aime la nourriture, a expliqué Rivas en souriant. C’est pour ça que j’aime la poutine. C’est mon entraîneur Marc Ramsay qui m’avait conseillé d’essayer ce plat.

« C’est la première chose que j’ai goûtée quand je suis arrivé à Montréal. »

Pour les intéressés, sa favorite est la Dan Dan du restaurant de La Banquise. C’est une poutine régulière avec du pepperoni, du bacon et des oignons. On peut penser qu’il en mangera une à son retour à Montréal après son prochain combat.

Du soccer au hockey

En Colombie, le soccer est le sport national et Rivas regarde des matchs sur une base régulière. Toutefois, depuis son arrivée au Québec, il a découvert le hockey.

« J’adore le côté physique de ce sport. J’aime bien quand il y a des bagarres, a indiqué Rivas. Ça n’existe pas en Colombie.

« J’ai appris à mieux connaître ses particularités grâce à mon ancienne copine lors de mes premières années ici. J’allais voir son fils à l’aréna sur une base régulière. Je ne déteste pas aller au Centre Bell pour aller voir un match des Canadiens quand c’est possible. »

Il ne déteste pas non plus siroter quelques bières avec des amis à l’occasion. Il est fier d’être Colombien, mais il est aussi fier d’avoir adopté le Québec comme terre d’accueil.

Quand on parle d’un athlète étranger qui s’est bien intégré à la vie québécoise, il en est le parfait exemple.

Survivre grâce à son gérant

Quand un boxeur étranger ne dispute pas de combats avec des bourses intéressantes, il doit être bien appuyé par une personne solide sur le plan financier. Pour Oscar Rivas, ce fut son gérant Stéphane Lépine.

Lépine a permis au boxeur de garder la tête à l’extérieur de l’eau à plusieurs occasions depuis son arrivée à Montréal en 2009.

« C’est moi qui ai assumé toutes les dépenses d’Oscar, a confirmé Stéphane Lépine au Journal de Montréal. Il ne pouvait pas travailler dans un autre domaine, car son permis est seulement valide pour la boxe.

« Je payais son loyer et ses comptes. Je dois reconnaître que ce ne fut pas toujours facile, et à certains moments, on a dû gérer de façon très serrée. Tout le monde de l’équipe a pris les bouchées doubles. »

Depuis l’arrivée de Rivas et d’Eleider Alvarez en sol québécois, il estime qu’il a investi plus de 400 000 $ dans cette aventure. Le lucratif contrat d’Alvarez avec ESPN lui permettra de couvrir une bonne partie de cette somme.

« Pour moi, ce n’est pas une business, mais bien un passe-temps, a indiqué le Québécois. Au cours des deux dernières années, mes profits réalisés avec Eleider m’ont permis de financer la carrière d’Oscar.

« À la fin, si cette opération est payante, je serai content. Par contre, je ne le fais pas avec cet objectif en tête. »

Vendredi, au cours de son duel contre Bryant Jennings, il sait que Rivas jouera gros à tous les niveaux.

« Ça passe ou ça casse, a indiqué Lépine. J’ai bon espoir qu’Oscar livrera une excellente performance et qu’il causera une commotion dans le monde de la boxe. »

Grandir dans la pauvreté

Avant de s’amener au Québec, Rivas n’avait pas eu la vie facile en Colombie.

L’athlète a grandi à Buenaventura, une ville de 300 000 habitants où est situé le plus important port maritime de son pays. Par contre, c’est un endroit où les taux de criminalité et de pauvreté sont très élevés.

Comme la plupart des enfants de son âge, Oscar traînait dans les rues. Il le faisait avec son cousin Edinson.

« J’étais toujours avec lui et, un jour, il m’a conseillé d’aller dans un gym de boxe, a indiqué Rivas. J’ai fait un round de sparring et je me suis retrouvé avec un œil au beurre noir.

« Malgré cette blessure, j’ai eu la piqûre et j’y suis retourné. »

Afin de poursuivre son développement comme boxeur, il a quitté son patelin pour aller à Cali à l’âge de 13 ans.

« Je travaillais dans la construction pour pouvoir payer mes bandages et mes autres accessoires d’entraînement. J’ai aussi eu un boulot dans un garage où je donnais un coup de main à un mécanicien. C’était dur, mais j’ai réussi à avancer dans la vie. »