Le week-end culturel de Lili-Ann de Francesco

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai adoré le livre, Le Monstre d’Ingrid Falaise que j’ai lu en seulement quatre jours. J’ai été interpellée par son histoire. D’ailleurs, lorsqu’un livre est tiré d’une histoire vécue, ça me touche d’autant plus. À travers cette biographie, on nous révèle le vrai visage de certaines personnes. Ce livre est un très gros coup de cœur et je vais bientôt lire son second livre, Le Monstre la suite.

Quel est le film qui vous a interpellée ?

Photo d’archives

Sans aucun doute, le film A star is born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. C’est le genre de film qui m’interpelle beaucoup. Je suis allée le voir au cinéma à trois reprises. Ce n’est pas quelque chose que je fais habituellement, mais dans ce cas-ci, il s’agit du film parfait à mes yeux. En plus, je peux m’identifier à cette histoire. Lady Gaga qui est avant tout une chanteuse est ici aussi une actrice. Ça me touche étant moi aussi une chanteuse qui s’est retrouvée dernièrement au cinéma. J’ai beaucoup aimé le fait de la voir faire ses premiers pas au cinéma. C’est très inspirant !

Quel est le spectacle que vous avez récemment apprécié ?

Photo courtoisie, LePetitRusse

J’ai récemment vu le spectacle du groupe The Franklin Electric qui offrait une prestation à Magog. Je suis prête à parcourir beaucoup de route pour le voir, car chaque fois, par ses chansons, il me touche profondément. C’est principalement lorsque j’assiste à un de leurs spectacles qu’ils parviennent à m’émouvoir, c’est inexplicable. Les émotions qui ressortent de leurs chansons sont des plus authentiques. J’apprécie les voir dans de petites salles dans une ambiance très intime. D’ailleurs, ce groupe de Montréal fait des spectacles un peu partout à travers le pays.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo AFP

J’ai eu un énorme coup de cœur pour l’auteure-compositrice-interprète américaine Billie Eilish que j’ai récemment découverte avec son premier single Ocean Eyes. Je l’adore ! Sinon, j’apprécie la musique de Charlotte Cardin que j’ai aussi téléchargée. C’est une auteure-compositrice-interprète de Montréal et je trouve son travail remarquable. Elle se surpasse continuellement. J’ai aussi découvert tout récemment le musicien Isak Danielson. Ç’a été un très gros coup de cœur au point de télécharger toutes ses chansons sur mon téléphone.

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration ?

Photo AFP

J’admire Bruno Mars ! Je l’ai vu en spectacle au Centre Bell et ce spectacle a été pour moi le plus fantastique de tout ce que j’ai pu voir dans ma vie. C’est un artiste extrêmement inspirant. Il est très énergique. J’aime sa façon de bouger sur scène, un style auquel j’aspire. Évidemment, j’adore sa musique. Par ailleurs, mon mentor n’est nul autre que mon père, Sébastien De Francesco qui évolue dans le milieu de la musique. Il est mon gérant et c’est avec lui que j’ai débuté dans la musique à l’âge de sept ans. Je l’ai toujours perçu comme un modèle à suivre en le voyant chanter.

On suit Lili-Ann de Francesco