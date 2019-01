Les Blue Jackets remportent la soirée Rick Nash

Les Blue Jackets de Columbus et leur attaquant Anthony Duclair, auteur d’un but, ont souligné à leur façon la soirée Rick Nash au Nationwide Arena en disposant des Rangers de New York au compte de 7 à 5, dimanche soir.

Dans un duel mettant aux prises les deux principales formations pour lesquelles le nouveau retraité Nash a évolué durant sa carrière, les Jackets ont pris le contrôle avec trois filets au deuxième engagement. Outre Duclair, qui a fait bouger les cordages pour la 10e fois de la campagne, Nick Foligno - avec deux -, Lukas Sedlak, Cam Atkinson, David Savard et Artemi Panarin ont marqué. Celui-ci a connu une excellente soirée en vertu d’un différentiel de +4.

De son côté, le gardien Sergei Bobrovsky en était à une première sortie depuis la suspension imposée par son club quelques jours auparavant. Celui ayant été impliqué dans un incident dont les détails n’ont pas été rendus publics a repoussé 22 tirs. Columbus est deuxième de la section Métropolitaine grâce à ce troisième gain consécutif.

Mats Zuccarello a réussi un doublé pour les perdants. Chris Kreider, Jimmy Vesey et Ryan Strome ont également compté. Alexandar Georgiev a affronté 40 lancers.

Célébration d’une belle carrière

Pour revenir à Nash, qui avait annoncé sa retraite vendredi, il a effectué la mise au jeu protocolaire aux côtés des membres de sa famille au centre de la patinoire. Le hockeyeur a été chaudement applaudi, lui qui a disputé 1060 matchs de la Ligue nationale en saison régulière.

Mis à part 11 rencontres chez les Bruins de Boston, il n’a joué qu’à Columbus et New York, inscrivant 437 buts et 368 mentions d’aide pour 805 points. En 2003-2004, il fut l’un des trois récipiendaires du trophée Maurice-Richard, décerné au meilleur buteur du circuit Bettman.