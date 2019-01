Les Islanders dépassent le Canadien

Une poussée de trois buts sans riposte en début de rencontre a permis aux Islanders de New York de renverser le puissant Lightning de Tampa Bay au compte de 5 à 1, dimanche, au Barclays Center, et de gagner un échelon au classement de l’Association de l’Est.

La formation new-yorkaise détient effectivement le premier laissez-passer pour les équipes repêchées dans l’Est, un point devant le Canadien de Montréal. Elle a également disputé deux matchs de moins que le Tricolore.

Ayant encaissé un revers de 2 à 1 à domicile contre les Rangers de New York la veille, les Islanders ont frappé tôt face aux meneurs du classement général avec trois buts en un peu plus de trois minutes. Brock Nelson, Cal Clutterbuck et Devon Toews ont tour à tour déjoué le gardien Andrei Vasilevskiy. Au retour du vestiaire, Casey Cizikas a creusé l’écart, tandis que Josh Bailey a complété le pointage.

Devant le filet, Thomas Greiss a excellé en stoppant 38 tirs.

Ryan McDonagh a brisé la glace pour les visiteurs tard au deuxième vingt. Vasilevskiy a effectué 23 arrêts.

Par ailleurs, le club floridien a perdu les services du défenseur Victor Hedman, qui a subi une blessure au haut du corps. Il a heurté accidentellement l’arbitre Chris Rooney au début de la période médiane et pourrait être aux prises avec une commotion cérébrale.