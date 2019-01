Les médias sont essentiels, la diversité encore plus!

Mes cours de psychologie au cégep et à l’université m’avaient appris qu’une même situation pouvait générer des perceptions différentes chez les individus et entrainer parfois des interprétations contraires. Ce sont quelques reportages sur les derniers rendements du Fonds de solidarité FTQ qui m’ont rappelé ce constat. Les interprétations sur les pressions fiscales au Québec livrées dans les médias l’ont renchéri.

Après avoir siégé au conseil d’administration du Fonds de solidarité pendant dix ans, je ne cacherai pas que j’ai développé une vive admiration pour cette institution financière qui appartient aux travailleurs et qui, à notre époque, fait office d’œuvre aussi percutante que celle d’Alphonse Desjardins lorsqu’il créa les caisses populaires. Il est devenu encore plus un objet de fierté lorsqu’on sait que les essais similaires pour créer des fonds de travailleurs dans le reste du Canada se sont avéré des échecs. Le Fonds investit dans l’économie du Québec, contribue à la préservation ou à la création d’emploi, s’active dans la formation économique des travailleurs et favorise l’épargne pour la retraite d’une multitude de travailleurs qui n’avaient rien d’autre que les régimes publics avant sa création. En un mot, c’est un plus pour les entreprises, les gouvernements et les travailleurs.

En janvier, le Fonds réajuste le prix de l’action, selon les rendements du dernier semestre, et, encore une fois, celui-ci s’est avéré positif au début de l’année 2019 en faisant passer l’action de 39,32$ à 41,61$. Le Devoir titrait « Un rendement positif malgré tout pour le Fonds de solidarité » et le journaliste Éric Desrosiers expliquait que le Fonds s’en était mieux tiré que les investisseurs sur les marchés boursiers. La Presse, sous la plume de Jean-Philippe Décarie, mettait l’accent sur les investissements profitables du Fonds dans les entreprises privées qui lui ont permis une performance positive malgré les turbulences économiques. Quant au Journal et TVA, Philippe Orfali a préféré évoquer des résultats moins intéressants que ceux de l’année précédente parce que les marchés boursiers avaient affecté sa performance. Ainsi, la tendance à l’alarmisme ou à un optimisme débridé peut facilement émerger si nous nous en tenons qu’à une seule source d’information.

Le traitement journalistique sur le Bilan de la fiscalité au Québec, réalisé par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, a aussi ajouté à ma conviction de la nécessité de sources diversifiées pour se faire une juste idée sur les réalités économiques. Pierre Couture, dans le Journal, mettait l’accent sur le poids fiscal en le comparant aux pays de l’OCDE et en le dramatisant à souhait, rappelant que le Québec est parmi les quatre pays qui utilisent le plus l’impôt sans plus d’explications sur les autres moyens déployés dans d’autres pays pour garnir leurs coffres. François Desjardins, dans le Devoir, retient que le taux de pression de la fiscalité recule au Québec depuis deux ans. Francis Vaille, dans La Presse, rajoute à la vision positive en affirmant que nous sommes loin de la pression fiscale française, que l’écart avec le reste du Canada s’amenuise et devrait continuer de s’améliorer sans oublier de mentionner au passage que nous sommes la province la plus égalitaire avec des services qui font l’envie ailleurs.

Le recoupement des informations permet de constater que notre économie et notre fiscalité se portent plutôt bien tout en restant réaliste et en ne sous-estimant pas les progrès nécessaires. C’est ainsi que plusieurs croient qu’il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide! J’apprécie d’autant plus la diversité des opinions qu’on peut retrouver au Journal, car elles sont d’un apport essentiel à la qualité du débat démocratique et nous en avons besoin à l’ère du populisme grimpant.