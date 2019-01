Les Sags résistent face aux Foreurs

SAGUENAY | Au lendemain de leur festin offensif de 7-0, les Saguenéens de Chicoutimi ont fait face à beaucoup plus d’adversité face aux Foreurs de Val-d’Or pour finalement signer un deuxième gain en autant de jours par la marque de 4-3, dimanche après-midi au Centre Georges-Vézina.

Les hommes de Yanick Jean ont pourtant connu un bien meilleur départ que la veille obtenant plusieurs chances de marquer qui ont mené au 20e but de la saison de Vladislav Kotkov.

Après avoir aidé Kotkov à ouvrir la marque, Théo Rochette a pris les choses en main en doublant l’avance des siens dès le début de la deuxième période, dominée en grande partie par les Sags, tant au niveau des lancers (20-8) que des chances de creuser l’écart.

Les Foreurs ont toutefois trouvé le moyen d’inscrire deux buts avant le son de la sirène, sauf que Jérémy Fortin et Gabriel Villeneuve ont fait bouger les cordages pour aider les Chicoutimiens à retraiter au vestiaire avec les devants 4-2. Lors du dernier vingt, Yan Dion a ajouté du suspens à la rencontre en réduisant l’écart à un seul but, mais les Sags ont résisté.

«Dans la LHJMQ, c’est extrêmement difficile de gagner deux matchs en deux jours face à la même équipe. On s’attendait justement à ce que ça soit plus difficile et c’est ce qui s’est passé», a affirmé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. Il n’y a pas eu de manque d’effort et d’implication. Il y a eu beaucoup de chances de marquer des deux côtés. Donnons crédit à Moody (Daniel) qui a connu un bon match. Il a fait des arrêts importants pour nous et ce sera bon pour sa confiance.»

Moody se dresse

À son premier départ avec les Saguenéens, le gardien de 19 ans Daniel Moody a très bien paru pour quelqu’un qui n’avait pas vu d’action depuis plus d’un mois. L’ancien gardien des Voltigeurs de Drummondville a conclu sa soirée de travail avec un total de 29 arrêts, en route vers la victoire.

«Je voulais avoir un bon départ et je suis vraiment heureux du résultat. Tous les joueurs ont travaillé fort tout au long du match», a concédé Moody au terme du duel.

Réclamé au ballottage par les Sags la semaine dernière, le natif de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, n’a pas eu trop de difficulté à s’adapter avec sa nouvelle équipe, à la surprise de personne. En effet, au moment de faire son acquisition, Yanick Jean s’était renseigné à son sujet et on l’avait informé que Moody était un excellent coéquipier.

«À Noël, j’étais plutôt stressé parce que je ne savais pas où j’allais me retrouver. Il fallait que je reste positif et croire qu’une autre opportunité allait s’offrir à moi. Je suis très content de me retrouver à Chicoutimi. Il y a un très bon groupe de gars dans le vestiaire», a affirmé celui qui épaulera Alexis Shank.

Les Chicoutimiens tenteront de signer un troisième gain consécutif, mercredi soir, alors que l’Armada de Blainville-Boisbriand sera le visiteur au Centre Georges-Vézina.