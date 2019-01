L'obésité associée à une diminution de la matière grise

Des chercheurs anglais ont découvert une corrélation entre l'obésité et l'atrophie de la matière grise du cerveau, au terme d'une étude dévoilée mercredi dernier.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé l'indice de masse corporelle (IMC), le ratio entre le tour de taille et de hanche et le taux de gras de 9652 Britanniques, dont 47,9 % sont des hommes, âgés en moyenne de 55,4 ans. Environ 19 % des participants étaient obèses.

Par la suite, les cobayes ont passé un examen d'imagerie par résonance magnétique afin de mesurer le volume de matière grise et blanche et la taille des différentes régions de leur cerveau

Une fois pondérées pour éliminer les facteurs externes pouvant influencer sur la taille du cerveau, comme l'âge, l'activité physique ou le tabagisme, les données ont montré que les cerveaux des personnes avec un poids santé comptaient, en moyenne, 798 cm3 de matière grise. En comparaison, ceux ayant un ratio tour de taille/tour de hanche élevé affichaient 793 cm3 de matière grise, tandis que ceux qui avait un ratio taille/hanche et un IMC élevés avaient 786 cm3 de matière grise en moyenne.

La matière grise contient le gros du corps cellulaire des neurones et couvre des régions du cerveau impliquées dans le contrôle de soi, le contrôle musculaire et la perception sensorielle.

Il est à noter qu'aucun lien n'a été établi entre le volume de matière blanche, composée des fibres nerveuses des neurones, et l'obésité des cobayes.

De précédentes études ont déjà permis d'établir un lien entre l'atrophie de la matière grise du cerveau et le risque de développer une démence.

«Alors que notre étude démontre que l'obésité, surtout autour du ventre, est associée à un plus faible volume de matière grise, on ne peut pas dire avec certitude si la structure du cerveau mène à l'obésité ou si l'obésité amène les changements dans le cerveau», a tempéré l'auteur de l'étude, Dr Mark Hamer, de l'Université de Loughborough, au Royaume-Uni.

L'étude a aussi permis de déterminer que certaines zones du cerveau semblent plus atrophiées que d'autres chez les personnes obèses. Dr Hamer souhaite maintenant poursuivre ses recherches pour mieux expliquer ce phénomène.

«Nous aurons besoin de plus de recherche, mais il est possible qu'un jour, mesurer l'IMC et le ratio taille/hanche permette d'aider à analyser la santé du cerveau», s'est enthousiasmé le chercheur dans un communiqué accompagnant la publication de l'étude dans la revue Neurology.