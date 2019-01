Moyen efficace pour éloigner le suicide

Rendue à 80 ans, vous imaginez bien que j’en ai vu de toutes les couleurs dans ma vie. Sans prétendre avoir la science infuse, je fus ravie de lire récemment dans le journal les témoignages de personnes guéries de leurs envies suicidaires après avoir subi des chocs électriques. Des témoignages édifiants de personnes qui refusaient de consommer des médications débilitantes et qui se tournaient vers une pratique qu’on décriait jadis, pour régler leurs problèmes de santé mentale.

Ça faisait longtemps que je connaissais l’efficacité des chocs électriques pour avoir eu des exemples probants de leur efficacité dans ma famille. Mais comme ils étaient décriés partout, j’avais fini par me convaincre que je n’étais qu’une vieille entêtée qui s’accrochait à une idée périmée de jadis. Quel bonheur ce fut de savoir qu’on y avait de nouveau recours pour soigner les gens.

Jadis, un membre de ma famille avait fait une dépression à l’âge de 30 ans. On l’avait soigné avec des chocs électriques et ça avait donné de bons résultats. Mais quand, rendu à 66 ans, il avait refait une autre dépression et qu’à cette époque on ne soignait plus de cette façon, on l’a mis sur les pilules et il a fini par se suicider. Pourquoi ne publicise-t-on pas une méthode aussi efficace ?

Entêtée

Sans vouloir m’aventurer trop avant sur le terrain glissant qu’est celui de la thérapie par électrochocs apparue en 1938, je lis qu’elle a beaucoup évolué dans le bon sens, depuis l’époque où on l’appliquait à froid sans tenir compte de ses nombreux effets négatifs, et que désormais, elle n’est utilisée qu’en dernier recours sur des patients souffrant de dépression majeure récurrente pour lesquels la pharmacologie et la psychothérapie n’ont pas eu de succès. Mais ça demeure une pratique victime de préjugés tenaces.