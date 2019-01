Le premier gros projet de Dylan O’Brien depuis son accident a enfin une bande-annonce

On s'était ennuyé de Dylan O'Brien, mais l'acteur nous revient en force dans la bande-annonce de la série Weird City.

On a découvert l'acteur dans la série Teen Wolf, puis dans les films Maze Runner.

En 2016, Dylan était sur le point de devenir une mégastar, mais en mars de cette même année, il a subi un grave accident sur un plateau de tournage.

Alors qu’il filmait une cascade pour le dernier chapitre de Maze Runner: The Death Cure, il est tombé entre une voiture et un train en mouvement et il a bien failli y laisser sa vie.

Depuis, son retour au travail se fait tranquillement. En 2018, il a prêté sa voix au rôle titulaire du film Bumblebee.

Malgré ce projet, on s’ennuyait de son joli minois et voilà que la bande-annonce de la série Weird City arrive!

Cette émission sera diffusée sur YouTube Premium à partir du 13 février 2019 et on dirait un mélange entre Black Mirror et une comédie. Voici la bande-annonce:

L’histoire se déroule dans un futur pas très lointain dans lequel les gens sont séparés dans deux classes sociales et les gens riches se font assigner un ou une âme soeur à la naissance.

C’est une anthologie, donc chaque épisode aura des personnages différents, mais le lien commun sera l’obsession de l'apparence, des réseaux sociaux et du statut social.

On a hâte, non seulement pour voir Dylan, mais aussi une foule d'autres acteurs qu’on adore comme:

- Gillian Jacobs de Love et Ibiza

- Laverne Cox de Orange Is the New Black

- Auli’i Cravalho de Moana

- Awkwafina de Crazy Rich Asians

- Hannah Simone de New Girl

Et on en passe!

On va patiemment attendre de voir Weird City le 13 février!



