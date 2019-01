Shannon poursuivie par son ex-chef des pompiers

L’ancien chef des pompiers de Shannon intente une poursuite de 136 640 $ contre la Ville pour mauvaise foi et abus d’autorité de certains officiers et élus, qui ont porté atteinte à sa réputation et mené à sa démission, le 5 décembre 2017.

D’abord pompier volontaire puis capitaine, Claude Langlois a été promu directeur de la sécurité publique à temps partiel en 2016, à Shannon. Selon la requête, il a consacré ses énergies à rebâtir un service bien équipé, efficace et conforme aux lois.

Photo tirée de Facebook Claude Langlois Ancien chef des pompiers

Un litige territorial faisait alors rage entre les pompiers de Shannon et ceux de la base militaire de Valcartier. Le litige concernait notamment la couverture des logements familiaux et des écoles situés à l’extérieur du territoire de la base, ainsi que la route de la Bravoure.

Démission

Avec l’arrivée des nouveaux élus après l’élection de novembre 2017, M. Langlois prétend que le directeur général Gaétan Bussières et le greffier adjoint Sylvain Déry ont opéré un « virage complet par rapport au litige avec les pompiers de la garnison Valcartier en le laissant carrément tomber ». Le nouveau conseil aurait également retiré toutes les résolutions adoptées par les précédents élus.

Des officiers ont ensuite été pointés du doigt par le directeur général au terme d’une rencontre tenue le 29 novembre 2017.

« La direction générale voulait forcer le demandeur à prendre des actions disciplinaires injustifiées contre les officiers pour prouver sa loyauté », peut-on lire. Militaire pendant 30 ans, M. Langlois a toutefois choisi de démissionner plutôt que d’agir ainsi.

Il affirme qu’il a été « carrément abandonné et sacrifié par sa ville pour des raisons politiques, et qu’on l’avait induit sciemment à démissionner en désavouant toutes ses actions antérieures ».

Selon la requête, le maire actuel, Mike-James Noonan, ne pouvait ignorer que M. Langlois ne faisait qu’appliquer les directives du précédent conseil, puisqu’il était conseiller avant d’être élu à la mairie.

« Le demandeur a agi de bonne foi et n’a voulu que remplir ses obligations comme directeur de la sécurité publique », ajoute-t-on.

Les fautes des élus et des officiers de la Ville de Shannon sont la cause directe des dommages sérieux subis par l’ancien chef, précise-t-on dans la poursuite déposée par le cabinet Guy Bertrand.

Des avocats mandatés par la Ville ont déjà souligné que M. Langlois était « pleinement compétent pour occuper son poste ».

Des plaintes

Devant une situation difficile, Claude Langlois et son épouse ont déménagé à l’extérieur de Shannon. Quelques semaines après la démission de leur chef, les pompiers de Shannon ont décidé d’adhérer au Syndicat des pompiers du Québec, affilié à la FTQ.

Des officiers ont aussi démissionné et d’autres ont été suspendus suite à des plaintes de harcèlement psychologique. Un préventionniste avait déposé une plainte de harcèlement psychologique contre l’actuel chef des pompiers de Shannon, Émile McCarthy, mais l’auteur de la plainte a démissionné de son poste et le dossier est désormais clos.

Rencontré par Le Journal, le maire Mike-James Noonan n’a pas voulu en dire plus sur la poursuite de Claude Langlois. Les élus l’ont appris jeudi soir. Une séance de travail pourrait avoir lieu bientôt sur ce sujet.