Un décompte mémorable pour le 60e

Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour m’annonce qu’il a non seulement atteint, mais dépassé son objectif initial de 35 000 $ pour sa 3e campagne de financement Ensemble pour un Noël sans faim. En effet, une somme de 39 846 $ a été recueillie, soit 114 % de l’objectif fixé. Le Service d’entraide sera en mesure de bonifier l’aide alimentaire offerte aux familles et aux personnes seules dans le besoin, non seulement lors de la période des Fêtes, mais durant une bonne partie de l’année également. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide ; Sol Zanetti, député de Jean-Lesage ; Geneviève Everell, porte-parole de la 3e campagne et chef propriétaire de Sushi à la maison ; Jean-Marc Duval, responsable des relations citoyennes et des organismes du député fédéral Alupa Clarke ; Sylvie Denis, responsable de l’Ensemble Vocal Chanterelle et Luce Sauvageau, directrice musicale de l’Ensemble Vocal Chanterelle. Sur la photo du bas, des bénévoles du Service d’entraide lors de la distribution des paniers de Noël.