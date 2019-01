Une famille qui ne s’écoute pas

De plus en plus de gens sont convaincus d’avoir raison et de posséder la vérité. Bonne retraite, Jocelyne, la nouvelle création de Fabien Cloutier, s’intéresse à ce constat à travers une famille où la communication est devenue difficile.

L’auteur, comédien et metteur en scène avait envie de présenter un portrait de société qui aborde comment les gens interagissent aujourd’hui.

À l’affiche du 15 janvier au 9 février au Trident, Bonne retraite, Jocelyne n’est pas une œuvre de fiction. Il s’agit d’une pièce qui est très ancrée dans la réalité.

Jocelyne, interprétée par Josée Deschênes, a décidé de prendre sa retraite. Elle convoque les membres de sa famille pour leur annoncer la nouvelle. Une rencontre où tout le monde va se mêler, une autre fois, des affaires des autres.

« Bonne retraite, Jocelyne est une pièce sur des gens qui ont de la difficulté à se parler et qui ne s’écoutent pas », a indiqué Fabien Cloutier, lors d’un entretien.

Nombreux comédiens

Après les créations Billy et Comment réussir un poulet, l’auteur avait envie d’écrire une pièce avec beaucoup de comédiens sur les planches.

« La famille m’est apparue comme une bonne façon de faire ça », a-t-il mentionné.

Une famille où il y a beaucoup de non-dits et de choses qui ne sont pas réglées.

« Ils disent des généralités sur le reste de la société et lorsqu’ils parlent des autres. Ils finissent par se penser supérieurs à tout le monde, et ça va bien. C’est lorsqu’ils parlent de ce qu’ils sont et qu’ils se mêlent de la vie de leurs proches que ça peut dégénérer. Et ça dégénère », a-t-il fait remarquer.

Supériorité de la pensée

Fabien Cloutier précise que les membres de cette famille sont incapables de passer par-dessus des petits détails.

« Chacun donne ses arguments sans tenir compte de ceux de l’autre et de qui pense d’une autre façon. La seule chose qu’ils veulent faire, c’est d’imposer ce qu’ils pensent. Ils n’échangent pas. C’est de l’anti-discussion et ça ne mène nulle part. Il y a surtout quelque chose de désolant de voir des gens, qui devraient s’aimer, mais qui ont vraiment de l’orgueil mal placé », a fait savoir Fabien Cloutier.

Une famille où l’on peut faire des liens avec bien des sujets qui provoquent des divisions, que ce soit la gauche, la droite, les pro-environnements et les provoitures.

« Il y a beaucoup de monde, je trouve, qui arrive avec une espèce d’idée de supériorité de la pensée. Et ça, ça appartient aux deux côtés », a-t-il dit.

L’auteur et metteur en scène trace un parallèle avec la dernière campagne électorale provinciale qu’il a trouvée décevante et troublante.

« Il y a beaucoup de gens qui s’installent de leur côté et qui se donnent le beau rôle, soit celui ou celle qui a raison, et où l’autre devient une espèce d’imbécile qui ne comprendra jamais. Cette perte de respect envers celui qui a des idées différentes est, je pense, ce qui fait le plus de trouble dans une société », a-t-il laissé tomber.