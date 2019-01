50 albums (et un festival) qui fêtent leur 50 ans cette année

1969, c’est l’année la plus marquante de l’histoire du rock. Il y a 50 ans, pendant quatre jours torrides du mois d’août, un demi-million d’amateurs de rock ont célébré la paix, l’amour et la musique lors de l’événement mythique qu’allait devenir Woodstock. 1969, c’est aussi l’acte de naissance de plusieurs des plus grands albums du rock : on y retrouve le premier de Led Zeppelin, Abbey Road, chef d’œuvre des Beatles, le premier opéra-rock avec Tommy des Who, le retour du « King », la naissance du rock progressif et l’envolée du « Major Tom » de Space Oddity de David Bowie. Pour souligner les noces d’or de Woodstock, voici 50 disques qui ont marqué, chacun à leur façon, l’histoire de la musique. ­

JANVIER

Led Zeppelin Photo courtoisie

Led Zeppelin I

John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page et Robert Plant secouent le monde de la musique rock en fusionnant le rock et le blues et posent le premier jalon d’une fructueuse carrière.

The Beatles Photo courtoisie

Yellow Submarine

Après l’éclectique White Album, les Beatles reçoivent un accueil très mitigé avec la trame sonore du film d’animation Yellow Submarine, constituée de six chansons des Beatles et sept titres instrumentaux composés par George Martin.

Aretha Franklin Photo courtoisie

Soul ‘69

Avec les pièces Tracks of My Tears et Gentle on My Mind, la reine du soul trône en première position du palmarès Billboard R&B avec Soul ’69.

Dr. John Photo courtoisie

Babylon

L’Amérique est secouée par la guerre du Viêt Nam, et les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King Jr. servent de toile de fond à l’album Babylon.

FÉVRIER

Cream Photo courtoisie

Goodbye

Cream propose un dernier album avec trois nouvelles chansons et trois qui ont été enregistrées en concert. Le trio britannique n’existe plus depuis trois mois lorsque Goodbye est lancé.

The Beach Boys Photo courtoisie

20/20

Les Beach Boys, sans Brian Wilson, qui doit faire un séjour dans un hôpital psychiatrique, retrouvent les sonorités surf d’antan avec le simple Do it Again, qui ouvre ce 15e album studio.

MC5 Photo courtoisie

Kick Out the Jams

La formation américaine qui a lancé le mouvement punk débarque en force et avec rage avec un premier album enregistré en spectacle sur lequel où retrouve le classique Kick Out the Jams.

MARS

Genesis Photo courtoisie

From Genesis to Revelation

Avant de devenir une formation phare du mouvement rock-progressif, Genesis lance un premier album intitulé From Genesis to Revelation, constitué de chansons pop et psychédéliques et où l’on découvre la voix unique de Peter Gabriel.

The Velvet Underground Photo courtoisie

The Velvet Undeground

Le Velvet Underground quitte ses expérimentations musicales pour aller vers des ballades, une musique un peu plus conventionnelle et un Lou Reed bien aux commandes.

AVRIL

Leonard Cohen Photo courtoisie

Songs From a Room

Le chanteur montréalais continue de captiver les amateurs de musique avec sa voix et sa poésie. Cohen chante quelques mesures en français sur la pièce The Partisan.

Bob Dylan Photo courtoisie

Nashville Skyline

Sourire sur le visage, Bob Dylan plonge totalement dans les sonorités country avec l’album Nashville Skyline. Sa voix est presque méconnaissable depuis qu’il a arrêté de fumer.

Chicago Transit Authority Photo courtoisie

Chicago Transit Authority

Avant de devenir Chicago, la formation Chicago Transit Authority fait ses débuts avec un album double qui fusionne des éléments de jazz, des cuivres et le rock.

MAI

The Who Photo courtoisie

Tommy

Avec Tommy, les Who complexifient énormément leur musique et créent un premier opéra rock qui sera repris en ballet, en opéra, en version orchestrale, en comédie musicale et au cinéma.

Neil Young and Crazy Horse Photo courtoisie

Everybody Knows This is Nowhere

Cette première collaboration entre Neil Young et le Crazy Horse contient les classiques Cinnamon Girl, Down by the River et Cowgirl in the Sand, qui ont tous été écrits durant la même journée.

Joe Cocker Photo courtoisie

With a Little Help from my Friends

Le chanteur britannique lance sa carrière avec puissance avec sa vibrante interprétation de With a Little Help From my Friends des Beatles.

Crosby Stills Nash Photo courtoisie

Crosby Stills Nash

Le folk rock de David Crosby, Stephen Stills et Graham Nash connaît un succès instantané avec les titres Suite : Judy Blue Eyes et Marrakesh Express et leurs superbes harmonies vocales.

The 5th Dimension Photo courtoisie

The Age of Aquarius

Le medley Aquarius/Let the Sunshine In, extrait de la comédie musicale Hair, connaît un succès immédiat et domine le palmarès Billboard Hot 100 durant six semaines.

Joan Baez Photo courtoisie

David’s Album

La chanteuse folk américaine écrit cet album pour son conjoint qui s’opposait à la guerre du Viêt Nam et qui a été emprisonné pour avoir refusé de faire son service militaire.

Sly and the Family Stone Photo courtoisie

Stand !

Lancé quelques mois avant leur énorme performance à Woodstock, Stand ! est considéré comme le point culminant de la carrière de cette formation funk et psychédélique californienne.

JUIN

Pink Floyd Photo courtoisie

More

Pink Floyd signe, sans la présence de Syd Barrett, la trame sonore du premier film réalisé du réalisateur Barbet Schroeder, tourné sur l’île d’Ibiza.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg Photo courtoisie

Jane Birkin et Serge Gainsbourg

Dixième album de Serge Gainsbourg, premier pour Jane Birkin, le couple propose le sulfureux duo Je t’aime... moi non plus, jugé obscène par le journal du Vatican.

Elvis Photo courtoisie

From Elvis in Memphis

From Elvis in Memphis marque le retour du King à la musique après s’être concentré sur sa carrière d’acteur au cinéma.

Steve Miller Band Photo courtoisie

Brave New World

Sous la fausse identité de Paul Ramon, Paul McCartney est présent sur les pièces My Dark Hour et Celebration Song.

Robert Charlebois Photo courtoisie

Québec Love

Après l’immense Lindberg, le rocker québécois est de retour avec le psychédélique Québec Love, sur lequel on retrouve Te v’la, Les ailes d’un ange et Tout écartillé.

JUILLET

The Doors Photo courtoisie

The Soft Parade

Au sommet de leur popularité, les Doors lancent un album, où Jim Morrison est moins impliqué dans l’écriture des pièces, et où l’on retrouve des sonorités de cordes et de cuivres.

Jethro Tull Photo courtoisie

Stand Up

La formation délaisse le blues de ses débuts et Stand Up marque les débuts du guitariste Martin Barre au sein de la formation britannique.

Yes Photo courtoisie

Yes

Avant de connaître le succès avec des structures de chansons complexes, la formation britannique Yes reprend les titres Every Little Thing des Beatles et I See You des Byrds sur son premier album.

La Révolution française Photo courtoisie

Québécois

La Révolution française fait un tabac avec la pièce titre de cet album qui deviendra un hymne indépendantiste.