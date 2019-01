Abus sexuels: Céline Dion retire sa collabo avec R. Kelly des plateformes de streaming

Céline Dion suit dans les pas de Lady Gaga et retire sa collaboration avec l'artiste R. Kelly, I'm Your Angel, des plateformes de streaming comme iTunes et Spotify, rapporte TMZ.

L'artiste américain fait l'objet d'allégations d'abus sexuels et de pédophilie depuis plusieurs années, mais la sortie du documentaire choc Surviving R. Kelly remet le chanteur et producteur sous les projecteurs.

Depuis la semaine dernière, le mot-clic #MuteRKelly prend de l'importance et la police de Chicago a lancé un appel aux témoins pour enquêter sur les accusations soulevées.

Vendredi dernier, la fille de R. Kelly a d'ailleurs fait une sortie sur Instagram où elle accusait l'artiste d'être «un monstre et un «horrible père».

Chanson à succès

Parue en 1998 sur l'album de Noël These Are Special Times, I'm Your Angel a atteint le sommet du palmarès Billboard Hot 100 et a maintenu sa position pendant six semaines.

Bien que plusieurs artistes se soient excusés d'avoir collaboré avec R. Kelly depuis la sortie du documentaire, seules Céline Dion et Lady Gaga sont allées jusqu'à retirer leurs chansons avec lui du web.