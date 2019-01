Accident d’autobus: l’identité des victimes dévoilée

La police d’Ottawa a dévoilé l’identité des personnes qui ont perdu la vie lors du grave accident d’autobus, survenu vendredi dernier en après-midi.

Il s’agit de Bruce Thomlinson, 56 ans, Judy Booth, 57 ans, et Anja Van Beek, 65 ans.

«L’identification des personnes décédées est un processus difficile et important, et je tiens à offrir les condoléances de la Police d’Ottawa Police et de la collectivité tout entière», a indiqué le chef Charles Bordeleau par communiqué.

«Nous nous sommes affairés à soutenir les familles et les êtres chers des personnes en cause, et nous allons demeurer là pour eux.»

Vendredi à 15 h 50, un autobus à deux étages d’OC Transpo a foncé sur un abribus de la station Westboro.

Le deuxième étage du véhicule a été lourdement endommagé sous la force de l’impact, l’autobus se retrouvant encastré dans l’installation. Trois personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées.

Au lendemain du drame, en plus des trois décès, une personne était toujours dans un état critique, six personnes étaient dans un état sérieux et quatre étaient dans un état stable, à l’Hôpital d’Ottawa.

La conductrice de l’autobus a été arrêtée après le drame, mais a été relâchée sans conditions ni accusations.