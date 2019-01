Aucun complexe pour Mathieu Betts en Floride

ST. PETERSBURG | Mathieu Betts a répondu présent dès le premier entraînement du East-West Shrine.

L’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval a réalisé quelques bons jeux, notamment en rabattant une passe de David Blough (Purdue) dans les situations à 11 contre 11, une de ses marques de commerce.

« Le coordonnateur défensif nous a dit que c’était bien beau de réaliser des sacs, mais qu’on devait s’arranger pour tenter de déranger le quart-arrière, a expliqué Betts. C’est bien de rabattre une passe et il y a d’autres jeux où j’ai réussi à mettre de la bonne pression. »

Sur la passe rabattue de Betts, l’entraîneur de la ligne défensive Marcus Lewis n’a pas manqué de signifier sa satisfaction en lançant un « Way to go Betts ».

Betts ne souffrait d’aucun complexe d’infériorité quand il a sauté sur le terrain pour se frotter aux Américains de la NCAA. « Comme amateur de football, je regarde toutes les équipes de la NCAA à la télévision, mais ils sont mes coéquipiers cette semaine et je me suis présenté ici sans aucun complexe, a-t-il raconté. Il y a des gars avec de bons gabarits, mais rien de hors-norme de ce que l’on retrouve dans notre ligue. Il y a un bloqueur [Martez Ivey des Gators de la Floride] qui a des bras excessivement longs et c’est assez impressionnant, mais ça reste du football. »

Pas en vacances

Betts est conscient qu’il joue gros cette semaine. « Je ne suis pas ici en vacances, a-t-il résumé. Je me suis entraîné pendant deux semaines avec Charlie Petrone à Knoxville et je rate ma première semaine d’école. Je suis ici pour bien faire et pour performer lors des entraînements. Malgré l’enjeu, ce n’est pas une finalité. »

Satisfait de sa première journée ?

« L’entraînement s’est très bien déroulé, a-t-il indiqué. Lors de la première période de 11 contre 11, j’étais un peu rouillé. Je n’avais pas mis les épaulettes et ne m’étais pas retrouvé en situation de jeu depuis la Coupe Vanier. J’étais déjà plus à l’aise lors de la période suivante de 11 contre 11. Je ne pensais pas trop. Le cahier de jeux est simple et je voulais montrer que je possède un bon premier pas. Je suis en superbe bonne forme physique et je bouge bien. Je suis reposé de ma saison. J’ai gagné la majorité de mes batailles à un contre un de façon franche. »

Synchronisme

« Ce n’est que dimanche soir que j’ai réalisé qu’on ne pratique pas exactement le même sport au Canada, de poursuivre le joueur de ligne par excellence au pays au cours des trois dernières années. Ici, ce n’est pas les mêmes formations et on court le ballon davantage. Le synchronisme est différent sur les blocs et le moment où le porteur de ballon cherche son corridor de course. »

Une défensive à plusieurs facettes

Si l’habileté de Mathieu Betts à exercer de la pression sur le quart-arrière est reconnue de tous, l’ailier défensif doit aussi démontrer qu’il peut tirer son épingle du jeu pour stopper l’attaque terrestre.

« Il y a toujours une période de transition pour le jeu au sol quand je change de niveau, a-t-il expliqué. Aujourd’hui, j’étais un peu trop agressif en début d’entraînement. J’étais plus à l’aise vers la fin et j’ai réussi à créer une séparation avec le bloqueur pour garder le coin. C’est un point important où je devrai démontrer que je suis aussi capable de bien faire. J’ai bien joué en pression arrière lorsque je me retrouvais à contre-courant. »

Trop léger pour jouer sur la ligne défensive au football à quatre essais ? « Lors de la pesée ce matin, je n’étais pas le plus léger, a-t-il indiqué. Je suis à ma place. J’ai fait osciller la balance à 258 livres, mon poids le plus élevé depuis que je suis à Laval. J’avais déjà tapé les 260 livres au collégial quand j’ai découvert les bagels du Vieux-Montréal. C’est une question d’angle et de levier. » Betts a commencé la dernière saison à 250 livres.

Betts entretient une bonne relation avec son entraîneur de position Marcus Lewis. « Il possède un style différent de ce à quoi je suis habitué, a-t-il indiqué au sujet de l’entraîneur de la ligne défensive des Bengals de Cincinnati. Il est super relax et je suis très à l’aise avec lui. Nous avons une bonne relation. Il n’est pas là pour nous montrer une panoplie de choses, mais il veut qu’on fasse certaines choses très bien comme se débarrasser de nos blocs et met l’accent sur nos pas. Il est là pour qu’on progresse. »

L’expérience d’Auclair

Satisfait de sa première journée de travail, Betts est conscient que la semaine est encore jeune. « Je dois progresser chaque jour et m’adapter aux nouvelles choses, a-t-il précisé. Je dois peaufiner les aspects que je dois travailler. »

Avant de s’amener en Floride, Betts a discuté avec Antony Auclair qui a vécu la même expérience en 2017. L’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay l’a rassuré. « On a parlé de ce qui m’attendait. C’est le fun d’être appuyé dans ce processus. Il m’a aussi dit que d’autres avant moi étaient passés par là et qu’il n’y avait rien de trop inquiétant. Antony a fait un arrêt à Knoxville où je m’entraînais à son retour au Québec. »