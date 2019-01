Carey Price près du top 10

Le gardien du Canadien, Carey Price, a gagné huit rangs cette semaine, pour se hisser au 14e échelon de notre palmarès hebdomadaire. Il s’agit de son meilleur classement depuis le 29 octobre, alors qu’il occupait le 12e rang avec une fiche de 4-1-2, 0,922, 2,13.

On se souvient que le mois de novembre a été difficile dans son cas avec un dossier de trois victoires, six défaites et deux revers en prolongation. Il avait même connu une séquence de cinq matchs lors de laquelle il avait donné 22 buts.

Depuis le 4 décembre, Price s’est comporté comme un gardien élite et il a fait preuve d’une belle constance en conservant une fiche de 9-5-0, 0,923, 2,28. Dans ses deux défaites, il y en a eu une de 2-1 au Colorado et une autre de 1-0 contre le Wild au Centre Bell.

Le voici maintenant avec une fiche de 17-13-4, 0,910, 2,67. Au début décembre, il affichait un humble dossier de 8-8-4, 0,898, 3,06, et il occupait le 32e rang de notre classement. Il s’agit d’une belle remontée, et la bonne nouvelle, c’est qu’il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Il pourrait bien entrer dans notre top 10 la semaine prochaine.

Fleury contre Vasilevskiy

Depuis son retour au jeu le 13 décembre le gardien du Lightning de Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy, a conservé une fiche de 9-2-1, 0,922 et 2,71. Dans cette belle séquence, il a connu quatre matchs lors desquels il a donné cinq buts, dont deux qui furent des victoires. Et ça, ça vient avec le privilège de jouer derrière la meilleure attaque de la ligue.

Vasilevskiy est tout de même un sérieux candidat au trophée Vézina et le meilleur est peut-être à venir dans son cas. À ses deux premiers matchs de la semaine, Vasilevskiy a blanchi les Blue Jackets 4-0 (31 tirs) et vaincu les Hurricanes 3-1 (27 tirs), puis il a gagné sept rangs dans notre classement pour atteindre la troisième marche du podium, avec un impressionnant dossier de 18-4-2, 0,925, 2,49.

Vasilevskiy accuse huit victoires de retard sur Marc-André Fleury, mais s’il reste en santé et au rythme où le Lightning accumule les victoires, l’écart risque de se rétrécir dans les 12 prochaines semaines.

Fleury est sur une merveilleuse cadence. Reste à voir comment le talentueux Russe va se comporter en deuxième moitié de saison.

L’an dernier, il s’était écroulé, se disant fatigué, mais comme il a raté un mois d’action, cet automne, il devrait terminer la saison en force, sans compter que Louis Domingue le seconde bien.

Vasilevskiy et Fleury pourraient bien occuper les deux premiers rangs prochainement. Les Ducks d’Anaheim en arrachent et c’est à se demander combien de temps leur gardien, John Gibson, meneur au classement, va tenir le coup. Quant au gardien des Maple Leafs de Toronto, Frederik Andersen, son retour au jeu est imminent, mais il faudra voir s’il pourra maintenir la cadence.

De bons substituts

Une équipe peut difficilement accéder aux séries éliminatoires sans gardien auxiliaire de qualité. À preuve, les gardiens de but identifiés comme des gardiens numéro un en début de saison ont récolté un total de 908 points (58,6 %) au classement des équipes.

Les gardiens « secondaires » ont amassé 641 points, soit 41,4 % des points. David Rittich (37 points), Louis Domingue (32), Keith Kinkaid (32), Jaroslav Halak (28), Casey DeSmith (28) et Robin Lehner (27) ont été les plus rentables.