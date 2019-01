Céline Dion partage une photo touchante en mémoire de René Angélil

Céline Dion a souligné le troisième anniversaire du décès de son époux et gérant, René Angélil, en partageant une magnifique photo du défunt.

La chanteuse québécoise a accompagné la photo d'un message touchant pour celui avec qui elle a partagé sa vie pendant plus de 20 ans.

«Mon cher René... tu es toujours avec moi... et tu le seras toujours. À ta douce mémoire... xx...», a simplement écrit Céline Dion.

Sans surprise, les commentaires compatissants et aimants pleuvent sous la publication, les fans sont touchés par ce message et cette photo partagés en la mémoire de René.

René Angélil est décédé le 14 janvier 2016 des suites d’un long combat avec le cancer. Un an après qu’il soit parti, Céline Dion avait partagé une vidéo émouvante où on pouvait l’entendre chanter.

«Mon cœur ne cesse de t’appeler. Encore plus souvent aujourd’hui, après un an... Je sais que tu m’entends. Et je t’entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline», avait-elle alors écrit.

Touchant!