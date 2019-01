Comment faire de l’argent avec votre maison?

Selon la banque RBC, un ménage moyen au Canada devait débourser au troisième trimestre de l’année 2018 53,9 % de ses revenus afin de payer les différents coûts de propriété, ce qui constitue un sommet depuis 1990.

Voici six idées qui permettront d’amoindrir ce ratio, en mettant votre maison à profit.

1. Louer votre maison (ou une partie) à court terme

Vous partez en vacances ? Votre chambre d’invité accumule la poussière ? Vous aimez accueillir des visiteurs sous votre toit ? Toutes ces raisons sont bonnes pour louer à court terme votre maison, ou du moins une partie, par exemple une chambre à un voyageur de passage dans votre ville. Il existe plusieurs plateformes vous permettant de faire ce type de location, la plus populaire étant Airbnb.

2. Accueillir un colocataire ou un chambreur

Si vous disposez d’une chambre inutilisée et que vous cherchez quelqu’un pour une location à plus long terme, cette option pourrait vous convenir. Plusieurs personnes, notamment des étudiants, recherchent ce type de location. Toutefois, pour une même période, le tarif est généralement moins rentable que l’option de la location à court terme.

3. Louer un espace d’entreposage ou de stationnement

Vos espaces inutilisés peuvent également être mis à contribution. Votre garage chauffé est vide ? Vous avez un espace de stationnement en trop ? Offrez-les en location. Semblable à Airbnb, la plateforme québécoise de sociopartage Sharebee se spécialise dans ce genre de location.

4. Travailler à domicile

Si vous êtes travailleur autonome, le fait de travailler de votre maison vous donnera droit à plusieurs déductions fiscales, selon la proportion d’espace utilisé dans le cadre de votre travail. Autrement dit, travailler de chez vous pourrait vous permettre d’économiser de l’impôt.

5. Louer votre maison pour un tournage

Les équipes derrière la production de publicités, de séries télé ou encore de longs métrages sont souvent à la recherche de maisons à « emprunter » le temps d’une ou deux journées de tournage. Si vous êtes ouvert à l’idée, sachez que vous pouvez proposer votre maison sur le site web du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Certaines équipes de production offriront une compensation financière dont le montant sera à discuter.

6. Faire pousser vos fruits et légumes

La confection et l’entretien d’un potager et la plantation d’arbres fruitiers peuvent être des passe-temps à la fois agréables et gratifiants, et même rentables si votre production vous permet d’économiser sur les fruits et légumes achetés en épicerie. Toutefois, vos plants ne seront pas automatiquement rentables la première année, mais vous gagnerez en efficacité et en productivité avec le temps.

