Commerce: «on va pouvoir trouver un accord avec la Chine»

Le président Donald Trump a assuré lundi que les États-Unis devraient pouvoir obtenir un accord dans le bras de fer commercial avec la Chine, affirmant que Pékin « voulait négocier ».

« Ça marche très bien avec la Chine. Ils ont du mal avec leur économie à cause des tarifs douaniers », a lancé le président interrogé sur la pelouse de la Maison Blanche à propos des négociations commerciales en cours avec Pékin.

« La Chine veut négocier. J’ai une très bonne relation avec le président Xi (Jinping). Je pense qu’on va pouvoir faire un marché avec eux », a-t-il ajouté.

M. Trump s’est félicité de l’état de l’économie américaine qui « se porte très bien ». « Nous sommes à des records. Nous faisons mieux que n’importe quel pays dans le monde », a-t-il encore affirmé.

La semaine dernière, négociateurs américains et chinois ont mené trois jours de discussions à Pékin, lors « de vastes échanges approfondis et détaillés sur les questions commerciales et structurelles d’intérêt commun », a indiqué le ministère chinois du Commerce ajoutant que cela avait permis « de poser les bases d’un règlement des questions d’intérêt commun ».

Le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef dans ces discussions, devrait à son tour se rendre à Washington à la fin du mois pour poursuivre les négociations, a récemment laissé entendre le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Les dates des 30 et 31 janvier seraient retenues, selon des informations de presse.

Outre un déséquilibre commercial chronique, les États-Unis reprochent à la Chine des difficultés d’accès à ses marchés ou des pratiques commerciales « déloyales » (transferts de technologie imposés aux entreprises étrangères, violations du droit de propriété intellectuelle...).