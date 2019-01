En 2019, les milléniaux veulent une mode responsable

2019 est peut-être l’année où les consommatrices refuseront certains codes de l’industrie de la mode. C’est ce qu’annonce en tout cas une étude du site de revente Thredup.

En effet, une femme sur quatre souhaiterait arrêter la pratique de la mode rapide. Cette tendance consiste au renouvèlement très fréquent des vêtements à un prix relativement bas pour inciter à l’achat.

Ces résolutions touchent particulièrement les femmes les plus jeunes, des générations Y et Z. 40 % des milléniaux souhaitent arrêter de soutenir des marques de mode rapide.

Unsplash

En plus, 50 % des femmes interrogées entre 18 et 25 ans ont annoncé vouloir mieux respecter l’environnement en optant pour l’achat de vêtement de seconde main.

De même, près de 42 % des femmes affirment qu’elles achèteront des articles de meilleure qualité.

Cette tendance sensible à la cause environnementale et à une consommation moins effrénée connaitra tout de même un obstacle d’ordre économique, les produits de meilleure qualité étant d’ordinaire plus dispendieux.

Bien qu’il y ait un chemin entre résolution et réalisation, les promoteurs d’un changement de cap dans les pratiques d’achat peuvent se réjouir.