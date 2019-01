Épargne en vue de la retraite: le montant estimé par les Québécois beaucoup moins élevé que la moyenne canadienne

Les Québécois se démarquent totalement des autres Canadiens lorsqu’il s’agit d’évaluer le montant d’épargne qui leur permettrait de mener une retraite confortable, indique un récent sondage de la Banque Royale.

En moyenne, au Canada, indique l’étude réalisée par la firme Ipsos du 20 au 26 novembre dernier auprès de 2000 personnes de 18 ans ou plus, le montant d’épargne requis pour bâtir un avenir financier confortable est de 787 000 $.

Au Québec, les répondants au sondage ont fixé ce montant à seulement 427 000 $, loin en deçà de la moyenne et loin du montant de 872 000 $ estimé par les voisins ontariens. Le montant que les Québécois non retraités jugent requis pour passer une belle retraite est également bien inférieur à celui de 774 000 $ estimé par les répondants des provinces de l’Atlantique.

Ce sont les répondants de la Colombie-Britannique qui ont fixé le montant d’épargne souhaité pour passer une retraite confortable au plus haut niveau, soit à 1,07 million $.

Aucun plan

Le sondage suggère par ailleurs que, si le montant estimé nécessaire pour la retraite est relativement élevé dans la plupart des régions du Canada, beaucoup de gens admettent n’avoir aucun plan financier pour y arriver, soit 46 % à l’échelle du pays. Cinquante-quatre pour cent des répondants disent avoir un plan, mais cette proportion comprend une tranche de 32 % qui disent que le plan est dans leur tête.

Au Québec, 47 % des répondants ont dit avoir un plan financier pour la retraite et 53 % ont dit ne pas en avoir.

Toujours au Québec, 14 % des répondants ont indiqué au sondeur être très convaincus de pouvoir atteindre leur objectif d’épargne en vue de la retraite. Quarante-sept pour cent se sont dits plutôt convaincus, alors que 39 % ont avoué qu’ils ne seront pas capables d’épargner suffisamment.

À l’échelle canadienne, 16 % de répondants se disent très convaincus de pouvoir atteindre leur objectif, 45 % sont plutôt convaincus et 39 % estiment qu’ils ne pourront épargner suffisamment.

En général, à travers le pays, la motivation première des répondants en vue de la retraite est de régler leurs dettes (66 %) et la mesure la plus mentionnée pour arriver à constituer un bas de laine intéressant est de dépenser moins pour les produits et services non essentiels (74 %). Manger moins souvent au restaurant vient en deuxième position, à 59 %.