Gilles Lehouillier pourrait se représenter pour le troisième lien

Pour s’assurer de mener à bien le projet de troisième lien, Gilles Lehouillier n’exclut pas de solliciter un nouveau mandat à la tête de Lévis à l’automne 2021.

« On va compléter le mandat [actuel]. J’ai beaucoup de passion. Surtout, je suis très fier d’être là notamment pour le troisième lien. Je vais continuer à me battre d’arrache-pied pour le troisième lien », a-t-il indiqué, lundi soir, en marge du premier conseil municipal lévisien de l’année.

Selon lui, « ça va prendre quelqu’un à Lévis qui va vraiment représenter les intérêts des citoyens. Et s’il reste des batailles à mener sur le troisième lien, soyez assurés que je vais prendre les bonnes décisions. »

Ce discours tranche sensiblement avec celui que le maire tenait au Journal en février 2018. À ce moment-là, M. Lehouillier semblait plus dubitatif.

« À la fin du deuxième mandat [en 2021], je vais avoir 68 ans. Est-ce que je vais encore avoir la santé ? Je roule à 70-75 heures par semaine pour la Ville. J’adore ça. Mais après deux mandats, ça va m’emmener à une réflexion. C’est peut-être mon dernier mandat », suggérait-il, il y a moins d’un an.

Chose certaine, Gilles Lehouillier a assuré lundi que les trois plaintes en harcèlement psychologique auxquelles il fait face n’auront aucune incidence sur sa décision de se représenter ou non. « Non, non. Pas du tout. Il n’y a aucun lien [entre les deux sujets] », a-t-il juré.

Rencontre avec le ministre

D’autre part, le maire s’est félicité de la « belle rencontre » de 90 minutes qu’il a eue vendredi dernier avec le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne.

Lors de cette réunion, M. Lehouillier a exposé la liste de ses priorités en cette année d’élection fédérale. Sans surprise, il a été question du chantier Davie qui doit « être considéré au même titre que les deux autres chantiers pancanadiens », a insisté le maire de Lévis.

Les deux hommes ont également discuté du troisième lien, du projet de transport collectif de Lévis, de la ferme Chapais et du pont de Québec.

Dans ce dernier dossier, Gilles Lehouillier pense que « la stratégie du gouvernement fédéral est d’essayer d’amener les divers partenaires à en mettre un peu sur la table [...] Le caillou dans le soulier, c’est toujours le Canadien National qui se fait tirer l’oreille pour mettre de l’argent sur la table. »