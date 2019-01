ils ont le vent dans les voiles

À une semaine de l’annonce des nominations, la course aux Oscars se précise. La remise des Golden Globes, la semaine dernière, et celle des Critics’ Choice Awards, il y a deux jours, ont permis d’établir quelques favoris. Attention, tout cela reste à prendre avec des pincettes et le passé nous enseigne que des candidats ayant le vent dans les voiles en janvier ont finalement manqué de souffle le grand soir venu. N’empêche, voici cinq films et acteurs/actrices qui peuvent nourrir de grands espoirs. La 91e cérémonie des Oscars aura lieu le 24 février, au Théâtre Dolby de Los Angeles.