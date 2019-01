Ils réclament la mise sous tutelle de leur municipalité

RIMOUSKI – Deux autobus scolaires bondés de résidents de Témiscouata-sur-le-Lac se sont rendus à Rimouski lundi matin pour réclamer la mise sous tutelle de leur municipalité, ainsi que la démission de la directrice générale et du conseil municipal.

«Notre conseil municipal ne nous écoute pas. On est comme des pions pour eux», a lancé un résident de Témiscouata-sur-le-Lac à TVA Nouvelles.

La centaine de résidents qui a fait le voyage jusqu'au bureau régional des Affaires municipales et de l'Habitation se disait mise de côté et ignorée par son conseil municipal.

«On n’a aucune entente, aucune écoute, on se frappe à un mur quasiment chaque fois que l'on a des questions», a indiqué une citoyenne du quartier Notre-Dame-du-Lac.

Depuis la fusion des municipalités de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac pour donner naissance à Témiscouata-sur-le-Lac en 2010, mais encore plus depuis quelques mois, les résidents des deux moitiés de la ville sont plus divisés que jamais.

Le conseil municipal désire aller de l'avant avec un projet de raccordement du quartier de Notre-Dame-du-Lac à l'usine de filtration d'eau de Cabano évalué à 12,9 millions $ par la Ville. Par contre, le projet qui est très mal vu par des citoyens du quartier Notre-Dame qui désirent plutôt leur propre usine de filtration, un projet estimé à 10,3 millions $.

«Les coûts sont élevés. Faut peut-être se payer ce qu'on a les moyens de se payer», a lancé une dame à TVA Nouvelles. De nombreux citoyens ont d'ailleurs fait part de leurs craintes vis-à-vis de hausse de taxes importantes si le projet de raccordement devait aller de l'avant.

La Ville qui n'a pas répondu à la demande d'entrevue de TVA Nouvelles lundi. Toutefois, elle assure sur son site web qu'avec un raccordement, les contribuables seraient gagnants à plus long terme.

Un conseil attendu

Après une rencontre de plus de deux heures avec la direction régionale du ministère des Affaires municipales, le regroupement citoyen du quartier Notre-Dame-du-Lac espère maintenant qu'un médiateur sera affecté au dossier.

«On espère qu'un médiateur intervienne afin de relancer les discussions entre la municipalité et les citoyens», a expliqué Donald Viel, porte-parole du comité de citoyens.

En attendant, le conseil pourrait octroyer le contrat qui permettrait au projet de raccordement dès lundi soir.