À un certain moment, Philippe Marquis croyait que sa carrière de skieur de bosses était terminée. Opéré pour réparer une déchirure ligamentaire au genou il y a dix mois et demi, l’athlète de Québec a accompli sa mission, vendredi dernier, en prenant part à la Coupe du monde de Calgary, une première depuis son opération.

Et il n’a pas mal fait, au contraire, terminant 18e, à un demi-point de se classer parmi les 16 premiers skieurs, qui obtenaient une place pour la finale.

« Tout l’été, je me suis demandé si je pourrais revenir ou si ma carrière se terminerait avec les Olympiques [de Pyeongchang]. Peu importe la réponse, j’étais correct avec ça. Toutefois, de m’être battu et d’avoir surmonté ces obstacles, ça me rend vraiment fier. L’année 2018 n’a pas été facile et m’a envoyé un paquet de bons défis. Je suis heureux d’avoir réussi mon retour. »

Quand il parle des Olympiques, c’est parce qu’il s’agissait de sa dernière compétition avant de passer sous le bistouri. Rappelons qu’il s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit en entraînement à Deer Valley aux États-Unis, quelques semaines avant Pyeongchang. Marquis avait alors renoncé à l’opération afin de pouvoir prendre part à ses deuxièmes Jeux olympiques. Il est ensuite passé sous le bistouri, le 28 février dernier.

Un jour à la fois

Marquis sera d’ailleurs de retour sur cette piste de Deer Valley, dans un mois, dans le cadre des Championnats du monde. Même s’il a officialisé son retour, et qu’il a obtenu des résultats satisfaisants dans les circonstances, il n’a pas l’intention de revoir ses objectifs à la hausse trop rapidement.

« C’est important de ne pas brûler d’étapes. Si je me fais trop d’attentes, deux choses risquent de se produire : premièrement, je risque de me blesser à nouveau et, deuxièmement, ça peut affecter ma confiance. L’important pour moi, c’était de revenir à la compétition et de montrer que même si je suis un peu vieux et rapiécé, j’ai encore ma place parmi l’élite. Je ne suis pas encore prêt à laisser ma place aux plus jeunes. »