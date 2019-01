La base militaire de Valcartier acquiert 450 nouveaux camions

Plus de 1500 camions militaires normalisés seront livrés aux Forces armées canadiennes dont 450 à la base militaire de Valcartier.



Les nouveaux camions, construits par Mack Defense, serviront à remplacer la flotte de véhicules existante acquise dans les années 1980 et qui arrive à la fin de sa vie utile.



Il s'agit d'un investissement de 834 millions $ selon le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, qui en a fait l'annonce lors d'un point de presse lundi matin à la base militaire de Valcartier.



Les nouveaux véhicules seront dotés de 8 roues motrices comparativement à 6 pour l'ancienne flotte.Il y aura également cinq variantes à ces camions passant du véhicule à transport régulier à ceux de transport avec grue de manutention de matériaux. Les cabines peuvent également se transformer en cabine blindée afin d'être utilisée dans des environnements dangereux.



Plus de 300 nouveaux véhicules ont déjà été livrés à Valcartier jusqu'à maintenant et la livraison se poursuivra en 2019.