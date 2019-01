La victoire du caractère

BOSTON | David Krejci a marqué le but égalisateur alors qu’il restait seulement 38 secondes à jouer en troisième période. Les Bruins bourdonnaient depuis longtemps et ils n’ont pas volé ce deuxième but. Mais ce n’était pas assez pour détruire la confiance du Canadien.

Claude Julien a souvent dit que le CH devait apprendre à gagner, surtout avec une jeune équipe. Depuis le début de la saison, cette courageuse formation écoute bien les directives de son entraîneur. Jamais le Tricolore n’a baissé les bras contre les Bruins, l’une des très bonnes équipes de la LNH. Avant cette rencontre, la bande à Zdeno Chara avait gagné six de ses sept derniers matchs.

Le Canadien a rapidement oublié ce but crève-cœur de Krejci. Dès la 15e seconde en prolongation, Jeff Petry a fermé les livres.

« Ça montre depuis le début de la saison notre identité, a raconté le centre Phillip Danault. Le caractère est au haut de la liste. »

« Oui, nous avons du caractère, a ajouté Carey Price. Nous avons bien répondu en prolongation. C’est l’une de nos forces. Nous ne paniquons pas. »

Le manteau à Deslauriers

Price a bloqué 41 tirs. Petry a inscrit le but vainqueur. Paul Byron a marqué en infériorité numérique. Phillip Danault a pris une tonne de mises en jeu. Brendan Gallagher a obtenu son 18e but de l’année en redirigeant une rondelle devant le géant Chara. Mais c’est Nicolas Deslauriers qui a hérité du manteau digne de la série Game of Thrones.

En première période, l’attaquant a été impliqué dans un violent combat avec le défenseur Kevan Miller.

« Je n’en ai pas eu beaucoup de bagarres comme ça, a mentionné Deslauriers. C’était le parfait moment pour moi. Je donne le crédit aux gars qui ont marqué tout de suite après. Ça me fait me sentir bien. »