Le procureur-chef de Québec ne travaille plus pour le DPCP

Visé par une enquête pour harcèlement psychologique depuis le mois de mars dernier, le procureur-chef du DPCP à Québec, Sabin Ouellet ne travaille plus pour l’État.

En mars dernier, Le Journal vous apprenait que le procureur réputé de Québec Sabin Ouellet avait été suspendu de ses fonctions au palais de justice de Québec et muté au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sur le boulevard Laurier. Une enquête aurait alors été lancée pour des allégations de harcèlement psychologique au travail .

Dix mois plus tard, le porte-parole du DPCP, Jean-Pascal Boucher confirme que Me Sabin ne travaille plus pour le DPCP. Or, l’employeur qui avait refusé de commenter à l’époque de l’enquête s’est une fois de plus montré très timide dans ses commentaires.

Impossible de savoir pour le moment s’il a été congédié ou si l’avocat a quitté ses fonctions par lui-même.

«Me Sabin Ouellet n’est plus à l’emploi du DPCP et je ne peux pas discuter davantage», a dit le porte-parole Me Boucher. Ce dernier a donc refusé de dire les raisons de son départ tout comme le fait qu’il ait été visé par une enquête de harcèlement.

«Le processus d’embauche afin de pourvoir le poste de procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales au bureau de Québec est en cour, c’est tout ce que je peux vous dire», a terminé Me Boucher annonçant ainsi que la décision était belle et bien définitive.

Me Sabin Ouellet bénéficiait d’une excellente réputation au point de vue professionnel au palais de justice de Québec. Il avait été nommé procureur-chef aux poursuites criminelles et pénales à Québec le 1er décembre 2015, un poste qu’il avait d’abord occupé de façon intérimaire pendant cinq mois.

En plus de diriger les procureurs de la Couronne de Québec, le procureur-chef a également neuf autres points de service sous sa responsabilité. Avant ce poste, il avait été procureur-chef du Bureau des affaires extérieures.

Le DPCP embauche environ 1200 personnes au Québec.