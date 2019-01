Les concepteurs de Fortnite protègeraient mal les données des joueurs

Le Better Business Bureau, un organisme offrant des services semblables à ceux de l’Office de la protection du consommateur, s’inquiète pour la protection des données des joueurs de Fortnite.

D’où le «F» (une note d’échec) accompagnant son évaluation d’Epic Games, le studio derrière le fameux jeu. Le BBB invite donc les joueurs à la prudence lorsqu'il est question de Fortnite.

La CBC rapportait il y a quelques jours que l’entreprise derrière Fortnite aurait reçu des centaines de plaintes d’utilisateurs canadiens, américains, britanniques, allemands, israéliens et portugais en 2018.

Ceux-ci auraient été surpris de voir des changements non-demandés se glisser dans leurs comptes.

Aussi à noter: 247 de ces plaintes — la plupart d’entres-elles selon le BBB — seraient demeurés lettres mortes. Même le BBB n’a pas réussi à parler avec un représentant d’Epic Games à ce sujet.

C’est finalement une demande d’une entrevue de la CBC qui aura fait réagir le studio qui a rétorqué qu’il n’était pas affilié au Better Business Bureau et désirait traiter les plaintes des joueurs via son propre site web.