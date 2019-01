Les plages méconnues du Mexique où on devrait aller sans tarder

Des dizaines de plages presque désertes. Des cabañas au bord de l'eau. Des activités de plein air à profusion. Connaissez-vous la région de Costalegre, sur la côte Pacifique du Mexique?

Selon le New York Times (NYT), c’est la destination mexicaine où il faut aller si on souhaite profiter du soleil sans les foules.

Le prestigieux quotidien l’a placée en 16e place de son palmarès 52 des meilleurs endroits où voyager en 2019.

Située dans l’État de Jalisco, à mi-chemin entre Puerto Vallarta et Manzanillo, la Costalegre («côte joyeuse») est un corridor touristique composé de six petites régions et d’une quarantaine de plages, cde riques et de baies très peu fréquentées, au bord de l’océan Pacifique.

Pour le moment, on peut surtout y séjourner dans de petits hôtels ou des maisons au bord de l'océan, et l’aéroport le plus proche est celui de Puerto Vallarta, à deux heures de route.

Mais les choses pourraient changer bientôt, si on en croit le NYT. Un aéroport moins lointain va ouvrir ses portes au cours de 2019 (l’aéroport de Chalacatepec) et plusieurs hôtels de luxe devraient faire leur apparition sur la côte au cours des prochaines années.

Si vous voulez découvrir ce petit coin de paradis mexicain avant tout le monde, c'est maintenant qu'il faut y aller!

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!