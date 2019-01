L’État sur mesure

Les analyses sur le mouvement des gilets jaunes en France se multiplient parallèlement à son émergence dans d’autres pays occidentaux. Même le Québec a droit à son épiphénomène avec le rassemblement de 15 personnes à Victoriaville et un site Facebook de 2000 abonnés. Bien que peu signifiant, ce ralliement québécois démontre l’individualisme qui anime les participants et leur hargne à l’égard de l’immigration. Ce sont en quelque sorte des clones « trumpistes »!

Le président de la FTQ a fait écho à ces derniers dans sa conférence de presse de début d’année et demande aux gouvernements d’être à l’écoute des « laissés-pour-compte » qui expriment leur révolte face à la montée des inégalités dans le monde. Toutefois, tout en étant sensible au sort des plus démunis, il admet que le mouvement des gilets jaunes a peu de résonnance pour le mouvement syndical québécois et guère plus pour les syndicats français qui en perdent leurs repères à travers un ramassis de revendications qui reflètent, à mon avis, un populisme exacerbé et un extrémisme de droite.

Il est vrai qu’il est difficile de passer à côté d’un ras-le-bol généralisé dont la principale source réside dans la croissance des inégalités. Des citoyens qui subissent une imposante pression fiscale, de l’ordre 46% en France, et un gouvernement qui garde à l’abri la fortune des riches tout en sapant dans les protections sociales expliquent grandement cette révolte populaire. Nous sommes très loin de pareille situation au Québec alors que nous sommes, en Amérique, lle territoire le plus égalitaire socialement avec une pression fiscale de l’ordre de 37% qui va en s’amenuisant. D’autres pays, à la charge fiscale qui se rapproche de la France, ne vivent pas ces moments de révolte, car il y subsiste une plus grande justice sociale.

L’exaspération française peut s’expliquer, mais les revendications des gilets jaunes ne sont pas toutes nécessairement légitimes et gages de lendemains heureux. La diabolisation des immigrants, les référendums d’initiative populaire sur tout et sur rien, des baisses d’impôt en croyant naïvement que les plus riches vont combler la cagnotte et des attentes encore plus grandes à l’égard de l’État en matière de services et de programmes sans lui en donner les moyens ne pourront qu’éloigner les Français de la devise de la République, « Liberté, Égalité, Fraternité ». Malgré que le mouvement soit passablement imposant en France, il y a un affreux manque de solidarité dans la construction éventuelle d’un monde plus égalitaire parce que le citoyen se comporte en consommateur qui veut satisfaire ses besoins personnels avant l’édification d’une société juste.

En considérant notre réalité, le modèle québécois apparaît comme la meilleure protection contre le populisme et les révoltes débridées. Il est douteux que l’initiative de quelques gilets jaunes québécois trouve de l’ampleur dans l’ensemble de la population à un moment où une très grande majorité a la sensation que le gouvernement élu est plus à l’écoute que ses prédécesseurs.