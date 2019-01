L’ex-patron de Gildan et sa femme auraient «siphonné» la compagnie

Le syndic Litwin Boyadjian affirme que lui et son épouse, la chanteuse Chantal Condoroussis Chamandy, ont soustrait illégalement jusqu’à 8 M$ d’une entreprise québécoise de boissons santé tombée en faillite.

Quelques boutiques Liquid Nutrition sont toujours en activité dans la région de Montréal, mais ils opèrent sous l’égide d’une autre entité. On y vend des boissons santé de type smoothies.

À une époque plus prometteuse, le joueur-vedette de basketball Steve Nash, le quart-arrière Matt Ryan, le hockeyeur Vincent Lecavalier, le receveur Russell Martin et la femme d’affaires Arlene Dickinson (de l’émission Dragon’s Den) faisaient partie des ambassadeurs de Liquid Nutrition au début des années 2010.

« [Liquid Nutrition Franchising Corporation] a été vidée de ses actifs, au détriment de la masse des créanciers. [...] Chamandy et Chantal [et une entreprise qu’ils contrôlent] se sont injustement enrichis au détriment du débiteur et de la masse des créanciers », allègue le syndic dans une procédure déposée en Cour supérieure en mai.