Lexus peaufine sa RC F pour 2020 et nous réserve une surprise

Lexus a profité de la vitrine que représente le salon de l’automobile de Detroit pour y présenter la plus récente mouture de sa RC F.

Sous le capot, les changements sont minimes. On continue d’y trouver un V8 atmosphérique de 5,0 litres. La puissance et le couple sont désormais de 472 chevaux-vapeur (soit 5 de plus et de 395 livres-pied (soit 6 de plus).

En ce qui a trait à la transmission automatique à huit rapports, elle est identique à celle que l’on connaît.

Pour atteindre les 96 km/h, il ne lui faut que 4 secondes lorsque le mode départ-canon est activé.

Améliorée dans les moindres détails, la RC F a été allégée grâce, entre autres à l’utilisation de l’aluminium dans la fabrication des supports de suspension en plus de la réduction de la taille de la tubulure d’admission et du compresseur de la climatisation.

La RC F est désormais chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S.

Esthétiquement, les changements sont mineurs. On note toutefois que ses phares de même que ses feux ont été légèrement remaniés.

L’édition Track

Parce que ce n’est jamais assez, Lexus en a rajouté en dévoilant l’édition Track de la RC F.

Afin d’accroître l’appui aérodynamique, Lexus a doté cette version de la RC F d’une prise d’air à l’avant et d’un aileron fixe à l’arrière. Tous les deux sont faits de fibre de carbone.

Globalement, le poids a été considérablement réduit. Le constructeur estime qu’une fois sur la balance, elle affiche un poids inférieur de 160 à 180 kilogrammes en comparaison avec l’ancien coupé RC F.

Elle est montée sur des jantes BBS de 19 pouces dont le design s’inspire de la RC F de course qui performe dans la série GT3.

James Lipman

Cette édition Track profite également de freins Brembo en carbone et céramique.

Une fois à bord, on remarque l’habitacle fini en cuir rouge et les sièges décorés d’Alcantara.

Aucune modification n’a été apportée à la motorisation.

Pour ce qui est de la couleur de la carrosserie, on a le choix entre le blanc et le gris mat.

Le prix de la RCF et de la RC F Édition Track n’est pas connu pour le moment.