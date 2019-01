Mon ami Walid: lancement différent

C’est mardi soir, au Théâtre Maisonneuve, qu’aura lieu la première montréalaise du long métrage d’Adib Alkhalidey et Julien Lacroix, Mon ami Walid. Ne faisant pas comme les autres, les deux humoristes partiront ensuite sur les routes du Québec pour aller présenter leur œuvre dans plusieurs salles de spectacle.

Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Drummondville, Joliette, Saint-Jérôme, Québec, Brossard, Saint-Eustache, Sherbrooke et L’Assomption. Ce sont les villes qui recevront la visite d’Adib Alkhalidey et Julien Lacroix pour une représentation de Mon ami Walid, d’ici le 19 février.

Alors que les nouveaux films qui prennent l’affiche sont généralement présentés dans les cinémas, l’œuvre commune d’Alkhalidey et Lacroix fera plutôt le circuit des salles de spectacles. Et mis à part Montréal, chaque ville ne présentera le film qu’une seule fois.

« Il y a de quoi de cool dans l’idée de dire que c’est juste pour un soir, indique Julien. C’est un happening très intéressant. »

Dans chaque salle, le duo présentera son film et discutera avec les spectateurs au cours d’une séance de questions-réponses après la projection. « Nous avons commencé à Gatineau cette semaine et nous avons parlé avec les gens durant 40 minutes après le film, indique Adib. C’était drôle et pertinent. »

Sur le web

Après cette « tournée » de 15 dates, Mon ami Walid poursuivra-t-il sa vie dans les cinémas de la province ? Rien n’est moins sûr. « Notre projet, que l’on a mené de A à Z, semble avoir déstabilisé les gens dans les cinémas », reconnaît Julien.

« C’est assez particulier qu’on ait reçu des messages de salles de cinéma en France et en Suisse, mais encore aucun appel d’une salle de cinéma au Québec », renchérit Adib, dont le court métrage, Va jouer dehors, a été présenté dans plusieurs festivals dans le monde depuis sa sortie, en 2017.

Qu’il ait ou non une vie dans les cinémas, Mon ami Walid se retrouvera éventuellement sur le web, comme les humoristes l’avaient convenu au départ. « C’était initialement un film pour le web. On l’a pensé pour ça, dit Julien. Mais on en est tellement fiers qu’on a d’abord voulu le lancer sur grand écran. »

► La première montréalaise du film Mon ami Walid aura lieu ce soir, à 19 h, au Théâtre Maisonneuve. Le long métrage sera ensuite présenté dans une dizaine d’autres salles de spectacles à l’échelle de la province, jusqu’au 19 février, dont le Grand Théâtre de Québec, le 31 janvier. Pour toutes les dates : monamiwalid.ca