Orr et les frères Hanson au programme

Le Temple de la renommée du hockey qui s’installe au Centre Vidéotron ainsi que la visite de grandes pointures du hockey comme Guy Lafleur et Bobby Orr : même si la recette sur la patinoire restera la même, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a tout mis en œuvre pour célébrer son 60e anniversaire comme il se doit.

Lafleur, Orr, de même que les frères Hanson et Vincent Lecavalier font partie du lot des personnalités du monde du hockey qui feront un arrêt à Québec dans le cadre de la 60e édition de l’événement, qui aura lieu du 13 au 24 février prochains. D’autres devraient être annoncées au cours des prochaines semaines.

Quant au Temple, il s’établira du 15 au 18 février dans l’enceinte du Centre Vidéotron, et les amateurs pourront y admirer gratuitement ses artéfacts. Un ouvrage de près de 300 pages a également été dévoilé lundi, retraçant les faits saillants des 59 premières éditions du Tournoi pee-wee. Ce travail de moine, réalisé par Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis, sera disponible dans plusieurs points de vente à travers le Québec.

PLUSIEURS REFUS

« Qu’on soit rendu à 60 ans, c’est incroyable, je n’ai pas beaucoup de mots pour décrire ça, a mentionné le directeur général du Tournoi pee-wee, Patrick Dom. Ce qui me surprend le plus, c’est que je me dis toujours que la prochaine année sera plate, qu’il n’y aura rien et, finalement, il y a toujours de quoi qui arrive. On a déjà de quoi de hot pour le 61e. C’est exceptionnel de voir ça. »

Évidemment, l’expansion constante de l’événement ne fait pas que des heureux. Encore cette année, le Tournoi pee-wee a accepté 120 équipes des quatre coins du globe. Ce faisant, il a aussi dû en refuser 190.

« C’est ce que je trouve le plus difficile, mais, d’un autre côté, c’est la beauté du Tournoi pee-wee. Tout le monde veut jouer ici. »

CONTINUITÉ

Cette 60e édition de l’événement se fera tout de même sur le thème de la continuité. Les cinq mêmes classes que l’an dernier seront de retour, soit AAA, AA-Élites, AA, Scolaire et Inter B. Équipe Québec féminin, la formation composée uniquement de filles qui est devenue l’une des favorites de la foule au cours des dernières années, sera de retour, tout comme la classe scolaire qui, cette année, comptera 12 équipes, dont deux de l’extérieur du Québec, soit les Bruins de l’Académie Blyth d’Ontario ainsi que les Flames HS du Vermont.

D’ailleurs, l’organisation est toujours à la recherche de familles d’accueil. Les intéressés peuvent contacter Yvon Pelletier au 418 634-0508.

Les Russes de retour par la grande porte

Écartés du Tournoi pee-wee depuis quatre ans, les Russes seront de retour pour la 60e édition.

Le SKA-Strelna Saint-Pétersbourg s’activera dans la classe AAA cette année. Il s’agira de la première fois qu’une équipe de la Russie participe à l’événement depuis que le Russian Centre Select avait signé l’arrêt de mort des équipes de l’ancien empire soviétique, en 2015.

Le Tournoi pee-wee s’était vite rendu compte que l’équipe qu’elle avait vu sur vidéo afin de déterminer son classement n’avait rien à voir avec l’équipe qui s’était présentée à Québec. Finalement, les Russes avaient remporté facilement la classe AA-Élites, terminant avec 36 buts en cinq matchs.

Cet incident avait été la goutte qui avait fait déborder le vase, puisque le Tournoi avait déjà dû composer avec toutes sortes d’autres incidents impliquant les Russes, au fil des ans.

Mais, la hache de guerre a été enterrée, et Patrick Dom se fie maintenant à la bonne foi du SKA.

« Après quatre ans, je suis convaincu que les choses vont bien aller. Les jeunes ne seront pas en famille d’accueil. Par contre, on ne sera pas derrière eux non plus pour les surveiller, on ne sera pas paranoïaques. »

C’est toutefois toujours le statu quo en ce qui a trait aux équipes de la GTHL de Toronto. Rien de nouveau à mentionner, et ils ne seront pas du tournoi encore cette année, tout comme les formations suédoises, dont la fédération refuse la participation.

EN BREF

Le hockey scolaire continuera de prendre de l’expansion au Tournoi pee-wee, tant et aussi longtemps qu’il continuera de le faire à travers le Québec, a mentionné Dom, qui aimerait compter sur 16 équipes dans cette classe l’an prochain.

Le directeur général a aussi émis l’idée d’ajouter un jour les formations de niveau simple lettre à l’événement. Pour ce faire, il faudra toutefois trouver un moyen d’accepter plus de 120 équipes, ce qui est loin d’être chose faite...