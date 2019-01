[PODCAST] Les 4 meilleures attaques se retrouvent en finales d'association; on en jase dans La Zone payante!

Dans La Zone payante, on a encore un gros menu pour vous en ce lundi après-midi, alors qu'on fait le bilan des demi-finales d'association avec les victoires des Saints, des Patriots, des Rams et des Chiefs!

Nous serons gâtés en fin de semaine prochaine. Les quatre équipes hôtes de la plus récente round ont passé au prochain tour. On ne se plaindra pas, ce sont aussi les quatre meilleures attaques de la ligue! On aura sûrement droit à un feu d'artifice dimanche prochain!

Comme à l'habitude, Matthieu Boivin est à l'animation de La Zone payante, en compagnie du journaliste Stéphane Cadorette du Journal de Québec et de l'analyste des matchs du Rouge et Or football Jean Carrier!

