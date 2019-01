Poursuivi pour agression physique à 96 ans

Guylaine Vachon, de Saint-Honoré-de Shenley, travaillait chez Havre de Paix, une résidence privée pour personnes autonomes et semi-autonomes de cette municipalité. Elle prétend avoir été agressée par Gérard Dostie les matins des 13 et 16 août ainsi que le 12 septembre en 2017.

Selon la poursuite qui a été déposée au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce le 6 décembre, M. Dostie, 95 ans lors des faits, aurait poussé et serré les bras de Mme Vachon lors de la première et de la deuxième agression.

On peut lire dans la poursuite que la requérante a porté plainte à la police contre son présumé agresseur le 28 novembre 2017 et que des rapports d’accidents ont été remplis.

« La famille est très outrée de voir [ce que Mme Vachon] fait vivre à un homme de cet âge », a-t-il ajouté. Mme Vachon réclame un peu plus de 16 000 $ pour les 21 semaines de salaire qu’elle a perdues, 10 000 $ pour dommages non pécuniaires en compensation du préjudice physique et psychologique, 3000 $ en dommages-intérêts punitifs et un peu plus de 700 $ pour les frais médicaux.