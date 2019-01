Quoi penser de l’odeur du fumier?

Elle m’a choquée, la lettre de la dame qui se plaignait d’être forcée de sentir l’odeur du fumier qui engraisse la terre au printemps, depuis qu’elle avait déménagé en zone rurale. Je viens moi-même de la campagne et je peux affirmer que cette odeur n’est là que quelques jours par année. Des jours qui sont d’ailleurs annonciateurs de si belles récoltes à venir.

Si cette dame réfléchissait un peu, elle verrait bien le ridicule de son commentaire. Sans fumier pour engraisser la terre, on dit adieu aux belles récoltes de blé pour faire le pain et de légumes pour les sauces et potages. Je lui conseillerais d’aller faire un tour dans certains pays d’Europe où l’utilisation de purin est répandue. Elle constaterait bien vite à quel point elle est mieux avec l’odeur du fumier. Quand on trouve à critiquer pour si peu, on peut se demander ce qu’elle critiquait quand elle était en ville.

Mon cœur est resté en milieu rural

Vous savez que je partage votre opinion. Mais votre dernière phrase m’a rappelé les propos de la femme de ménage d’une connaissance qui habitait au coin de Rachel et Saint-Denis dans la grosse circulation, et qui disait toujours quand elle allait travailler à sa maison de campagne en pleine nature : « Dieu du ciel que les oiseaux font du bruit le matin, ils m’empêchent de dormir ! »