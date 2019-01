Ram dévoile son nouveau pickup le plus costaud

Alors que le Ram 1500 de nouvelle génération est déjà populaire au pays, voilà que FCA dévoile la version Heavy Duty de celui-ci dans le cadre du Salon de l’automobile de Detroit.

De série, les Ram 2500 et 3500 Heavy Duty 2019 seront animés par le V8 HEMI de 6,4 L qui génère 410 chevaux-vapeur et 429 livres-pied. Il travaille conjointement avec une transmission automatique à huit rapports.

En revanche, le bloc le plus intéressant est assurément le Cummins turbo diesel de 6,7 L. En plus de produire 400 chevaux-vapeur, il peut se vanter d’avoir un coup qui s’élève jusqu’à 1000 livres-pied. Il est jumelé à une boîte automatique à six rapports.

Une version modérée de ce moteur diesel est également proposée. Sa puissance et son couple se chiffrent respectivement à 370 chevaux-vapeur et 850 livres-pied. Le tout est transmis aux roues grâce à une transmission automatique. Cette dernière est différente de celle offerte avec la version la plus radicale de ce moteur diesel.

En ce qui concerne les capacités de ce nouveau pickup, notons qu’il peut remorquer jusqu’à 15 921 kilogrammes et que sa boîte peut charger jusqu’à 3 484 kilogrammes.

Par rapport à la génération précédente, le poids total a été réduit de 65 kilogrammes grâce à l’optimisation des matériaux notamment au chapitre du capot et de la motorisation.

Le système d’infodivertissement, baptisé Uconnect par FCA, est lié à un écran tactile pouvant aller jusqu’à 12 pouces.

C’est au Mexique, dans la ville de Saltillo que le Ram Heavy Duty sera assemblé.

Le moment de son arrivée en concession n’a pas été précisé. Il en est de même pour les prix.

Un nouveau Power Wagon

La version Power Wagon continue d’être disponible. Ce robuste pickup est doté d’une suspension plus élevée, de différentiels avant et arrière à verrouillage, d’une barre antiroulis, d’un treuil de 5 443 kilogrammes et d’une caméra sur 360 degrés.